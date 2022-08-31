https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813322103.html

Карасин напомнил о главных этапах деятельности Горбачева

Карасин напомнил о главных этапах деятельности Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

Карасин напомнил о главных этапах деятельности Горбачева

Первый президент СССР Михаил Горбачев возглавил страну в сложное время, при нем были перестройка и гласность, однако свою миссию он завершил развалом... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:55

2022-08-31T08:55

2022-08-31T08:55

политика

умер михаил горбачев

михаил горбачев

григорий карасин

ссср

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев возглавил страну в сложное время, при нем были перестройка и гласность, однако свою миссию он завершил развалом государства, написал в Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада."Ушел из жизни Михаил Сергеевич Горбачев - политический деятель нашей страны, возглавивший ее в сложное время, провозгласивший перестройку и гласность, а завершивший свою миссию развалом Советского Союза. Наверное, в этом главное", - отметил политик.По словам Карасина, кончина человека – "не лучший момент для жесткой критики и ругани в его адрес"."Давайте выразим соболезнования близким и семье", - написал сенатор.

ссср

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T08:55 true PT3M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, умер михаил горбачев, михаил горбачев, григорий карасин, ссср