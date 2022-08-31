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Кудрин назвал Горбачева исторической, масштабной личностью

Кудрин назвал Горбачева исторической, масштабной личностью - РИА Новости, 31.08.2022

Кудрин назвал Горбачева исторической, масштабной личностью

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, назвав его исторической, масштабной личностью. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:32

2022-08-31T08:32

2022-08-31T08:32

политика

михаил горбачев

умер михаил горбачев

алексей кудрин

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, назвав его исторической, масштабной личностью."Умер Михаил Горбачев, автор "нового мышления" и "перестройки", которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность. Светлая память", - говорится в его Telegram-канале.Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским Союзом и странами Запада.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, михаил горбачев, умер михаил горбачев, алексей кудрин