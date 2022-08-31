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Вице-спикер Совфеда Косачев: смерть Горбачева является трагедией для страны

Вице-спикер Совфеда Косачев: смерть Горбачева является трагедией для страны - РИА Новости, 31.08.2022

Вице-спикер Совфеда Косачев: смерть Горбачева является трагедией для страны

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что смерть Михаила Горбачева - это трагедия для страны и для всех, чью жизнь он изменил к лучшему. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:02

2022-08-31T08:02

2022-08-31T10:03

умер михаил горбачев

константин косачев

россия

ссср

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что смерть Михаила Горбачева - это трагедия для страны и для всех, чью жизнь он изменил к лучшему.Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.Он подчеркнул, что Горбачёв сломал систему, которая "изначально была ложной и которая со временем выродилась в антинародную"."Горбачёв проторил путь, который в ином случае не смог бы в последние три с половиной десятилетия пройти наш народ - путь трудный, но, в отличие от предыдущих 70 лет, наконец-то в правильном направлении. И при всей противоречивости результатов, Горбачёв заслуживает уважения, и он заслуживает памяти. Вечная память", - добавил Косачев.

россия

ссср

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умер михаил горбачев, константин косачев, россия, ссср