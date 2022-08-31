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Генсек ООН заявил, что Горбачев изменил ход истории

Генсек ООН заявил, что Горбачев изменил ход истории - РИА Новости, 31.08.2022

Генсек ООН заявил, что Горбачев изменил ход истории

Михаил Горбачев сделал больше кого бы то ни было для мирного окончания холодной войны, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T01:18

2022-08-31T01:18

2022-08-31T01:28

умер михаил горбачев

в мире

михаил горбачев

антониу гуттереш

оон

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ООН, 31 авг – РИА Новости. Михаил Горбачев сделал больше кого бы то ни было для мирного окончания холодной войны, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша."От имени ООН я выражаю искренние соболезнования семье Михаила Горбачева, народу и правительству Российской Федерации", - добавил он.По словам Гутерреша, Горбачев, получив в 1990 году Нобелевскую премию мира, "заметил, что "мир - это не единство в сходстве, а единство в разнообразии". "Он применил это жизненно важное понимание на практике, следуя по пути переговоров, реформ, транспарентности и разоружения", - указал генсек.В более поздние годы, как отметил Гутерреш, Михаил Горбачев принял новую задачу, столь же жизненно важную для благополучия человечества: создание устойчивого будущего путем культивирования гармоничных отношений между людьми и окружающей средой. Именно в этом духе он основал Международный Зеленый Крест, добавил генсек."Мир потерял выдающегося глобального лидера, убежденного сторонника мультилатерализма и неутомимого борца за мир", - заключил он.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T01:18 true PT3M15S

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