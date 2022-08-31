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В КПРФ назвали умершего Горбачева предателем

В КПРФ назвали умершего Горбачева предателем - РИА Новости, 31.08.2022

В КПРФ назвали умершего Горбачева предателем

Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев назвал скончавшегося Михаила Горбачева предателем и считает, что тот разрушил СССР. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T00:37

2022-08-31T00:37

2022-08-31T00:37

михаил горбачев

умер михаил горбачев

кпрф

николай коломейцев

общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев назвал скончавшегося Михаила Горбачева предателем и считает, что тот разрушил СССР.Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался вечером во вторник на 92-м году жизни."Да предатель он, а не генеральный секретарь. Он разрушил государство, прецедент предательства сверху. Это синоним предательства", - сообщил он РИА Новости.

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T00:37 true PT3M15S

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михаил горбачев, умер михаил горбачев, кпрф, николай коломейцев, общество