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В КПРФ назвали умершего Горбачева предателем - РИА Новости, 31.08.2022
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В КПРФ назвали умершего Горбачева предателем
В КПРФ назвали умершего Горбачева предателем - РИА Новости, 31.08.2022
В КПРФ назвали умершего Горбачева предателем
Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев назвал скончавшегося Михаила Горбачева предателем и считает, что тот разрушил СССР. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:37
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михаил горбачев
умер михаил горбачев
кпрф
николай коломейцев
общество
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев назвал скончавшегося Михаила Горбачева предателем и считает, что тот разрушил СССР.Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался вечером во вторник на 92-м году жизни."Да предатель он, а не генеральный секретарь. Он разрушил государство, прецедент предательства сверху. Это синоним предательства", - сообщил он РИА Новости.
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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
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михаил горбачев, умер михаил горбачев, кпрф, николай коломейцев, общество
Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, КПРФ, Николай Коломейцев, Общество
00:37 31.08.2022
 
В КПРФ назвали умершего Горбачева предателем

Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Коломейцев назвал умершего Горбачева предателем

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев назвал скончавшегося Михаила Горбачева предателем и считает, что тот разрушил СССР.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался вечером во вторник на 92-м году жизни.
"Да предатель он, а не генеральный секретарь. Он разрушил государство, прецедент предательства сверху. Это синоним предательства", - сообщил он РИА Новости.
 
Михаил ГорбачевУмер Михаил ГорбачевКПРФНиколай КоломейцевОбщество
 
 
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