https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813292734.html

Сайт фонда Горбачева перестал работать после новостей о его смерти

Сайт фонда Горбачева перестал работать после новостей о его смерти - РИА Новости, 31.08.2022

Сайт фонда Горбачева перестал работать после новостей о его смерти

Сайт Горбачев-Фонда перестал работать после новостей о смерти экс-президента СССР. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T00:17

2022-08-31T00:17

2022-08-31T00:17

общество

горбачев-фонд

владимир поляков

михаил горбачев

умер михаил горбачев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сайт Горбачев-Фонда перестал работать после новостей о смерти экс-президента СССР.Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в ЦКБ.Через несколько минут после появления этих сообщений сайт Горбачёв-Фонда перестал работать.В Горбачев-Фонде предположили, что это может быть связано с большим количеством попыток зайти на сайт."Я думаю, что, наверное, обвалился из-за этого сейчас… Вы представляете, что сейчас обрушилось на сайт", - сказал РИА Новости представитель Горбачев-Фонда Владимир Поляков.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, горбачев-фонд, владимир поляков, михаил горбачев, умер михаил горбачев