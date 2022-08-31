https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813292478.html

Источник: Горбачев почти все последнее время находился в медучреждении

Источник: Горбачев почти все последнее время находился в медучреждении - РИА Новости, 31.08.2022

Источник: Горбачев почти все последнее время находился в медучреждении

Первый президент СССР Михаил Горбачев почти все последнее время находился в медучреждении, он получил паллиативную помощь, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T00:14

2022-08-31T00:14

2022-08-31T10:00

общество

россия

умер михаил горбачев

михаил горбачев

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первый президент СССР Михаил Горбачев почти все последнее время находился в медучреждении, он получил паллиативную помощь, рассказал РИА Новости источник в окружении.Во вторник стало известно о смерти Горбачева, об этом журналистам сообщили в ЦКБ."Он уже почти все последнее время проводил в палате в больнице, где ему оказывали паллиативную помощь", — сказал собеседник агентства.

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