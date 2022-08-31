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Депутат Нилов прокомментировал сообщения о смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
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Депутат Нилов прокомментировал сообщения о смерти Горбачева
Депутат Нилов прокомментировал сообщения о смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Депутат Нилов прокомментировал сообщения о смерти Горбачева
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", член центрального совета партии Олег Нилов, комментируя кончину первого президента СССР... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:11
2022-08-31T00:55
общество
россия
умер михаил горбачев
михаил горбачев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", член центрального совета партии Олег Нилов, комментируя кончину первого президента СССР Михаила Горбачёва, заявил РИА Новости, что о нем и при жизни хотелось говорить либо хорошо, либо никак.Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
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общество, россия, умер михаил горбачев, михаил горбачев
Общество, Россия, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев
00:11 31.08.2022 (обновлено: 00:55 31.08.2022)
 
Депутат Нилов прокомментировал сообщения о смерти Горбачева

Депутат Госдумы Нилов: о Горбачеве и при жизни хотелось говорить либо хорошо, либо никак

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЛауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло
Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", член центрального совета партии Олег Нилов, комментируя кончину первого президента СССР Михаила Горбачёва, заявил РИА Новости, что о нем и при жизни хотелось говорить либо хорошо, либо никак.
"О Горбачёве даже при жизни либо хорошо, либо никак хотелось говорить", - сказал он.
Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
Михаил Горбачев — последний генсек и первый президент СССР
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления с докладом Политический отчет ЦК КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии
1 из 15

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

Михаил Сергеевич Горбачев с семьей на даче
2 из 15

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в фотобанк

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев с супругой Раисой Максимовной в аэропорту Внуково
3 из 15

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

© РИА Новости / Виталий Савельев
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© РИА Новости / Парадня / Перейти в фотобанк

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

Михаил Горбачев и Раиса Горбачева с сотрудниками Чернобыльской АЭС
4 из 15

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

© РИА Новости / Парадня
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев на целинных землях Казахстана
5 из 15

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Ю.Петшаковский / Перейти в фотобанк

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

Пребывание Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева в Краснодарском и Ставропольском краях
6 из 15

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

© РИА Новости / Ю.Петшаковский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Фидель Кастро
7 из 15

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Boris Yurchenko

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

Поцелуй президента СССР Михаила Горбачева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера
8 из 15

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

© AP Photo / Boris Yurchenko
© РИА Новости / Вячеслав Рунов / Перейти в фотобанк

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

Пребывание Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в Куйбышевской области
9 из 15

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

Совместная пресс-конференция Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Верховного Совета СССР Михаила Сергеевича Горбачева и президента США Джорджа Буша
10 из 15

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

© РИА Новости / Юрий Сомов
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

Михаил Горбачев, Маргарет Тэтчер и Раиса Горбачева
11 из 15

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло
12 из 15

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев перед началом Внеочередного III Съезда народных депутатов СССР. 12 марта 1990 года
13 из 15

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР
14 из 15

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

© РИА Новости / Борис Бабанов
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

Визит Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента СССР Михаила Горбачева в Казахстан
15 из 15

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
1 из 15

В марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. После 74-летнего Константина Черненко он казался молодым руководителем.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
2 из 15

Через год его переизбрали, а 15 марта 1990 года он стал президентом — первым и последним в истории Советского Союза.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 15

Горбачев первым "вышел в народ" и появлялся на публике с семьей, позволив супруге выйти из тени.

© РИА Новости / Виталий Савельев
Перейти в фотобанк
4 из 15

В апреле 1985 года Горбачев объявил о программе реформ под лозунгом "ускорения социально-экономического развития страны", которую позже назвал перестройкой.

© РИА Новости / Парадня
Перейти в фотобанк
5 из 15

В Советском Союзе объявили политику гласности, узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление". Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
6 из 15

По мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР.

© РИА Новости / Ю.Петшаковский
Перейти в фотобанк
7 из 15

К концу 1980-х — началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Горбачев сыграл одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены, которое стало символом падения "железного занавеса", и в объединении Германии.

© AP Photo / Boris Yurchenko
9 из 15

Противники расценивали инициативы Горбачева как уступки Западу. Его упрекали в том, что, получив устные гарантии нерасширения НАТО на восток, он не закрепил эти обещания формально.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
Перейти в фотобанк
10 из 15

В 1989 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша — старшего. Лидеры СССР и США объявили, что прекращают холодную войну. Спустя десятилетия Горбачев все же признал, что, несмотря на благие намерения, противостояние и военная угроза никуда не делись.

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Премьер-министр Великобритании и "железная леди" мировой политики Маргарет Тэтчер считала Горбачева человеком, с которым "можно иметь дело".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Несмотря на то что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" — Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
13 из 15

В президентском ранге Михаил Сергеевич пробыл недолго: 19 августа 1991 года его ближайшие соратники, включая силовых министров, объявили о создании ГКЧП. Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму Горбачева введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Сопротивление действиям путчистов возглавил Борис Ельцин. Он подписал указы, в которых создание ГКЧП квалифицировалось как попытка государственного переворота. Двадцать четвертого августа 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК и вышел из КПСС, а 25 декабря, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, заявил о прекращении работы на посту президента.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
15 из 15

После отставки Горбачев выступал с лекциями, давал интервью, много писал, основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
 
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