https://ria.ru/20220831/gazifikatsiya-1813340190.html

Чибис заявил о начале разработки проекта газификации Заполярья

Чибис заявил о начале разработки проекта газификации Заполярья - РИА Новости, 31.08.2022

Чибис заявил о начале разработки проекта газификации Заполярья

Компания "Газпром" приступила к проектированию работ про газификации Мурманской области, что даст новый толчок для развития экономики, сообщил губернатор Андрей РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:23

2022-08-31T10:23

2022-08-31T10:23

мурманская область

экономика

мурманская область

газпром

андрей чибис

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МУРМАНСК, 31 авг – РИА Новости. Компания "Газпром" приступила к проектированию работ про газификации Мурманской области, что даст новый толчок для развития экономики, сообщил губернатор Андрей Чибис по итогам встречи с главой компании Алексеем Миллером.Как сообщила пресс-служба правительства региона, Чибис и председатель правления ПАО "Газпром" Миллер обсудили газификацию Мурманской области на рабочей встрече в Санкт-Петербурге. Главным вопросом повестки стала газификация региона, которую поддержал президент РФ на встрече с главой региона."Газификация – важный приоритет для развития Мурманской области. Реализация этого проекта даст новый толчок для развития экономики, запустит глубокую переработку добываемых природных ресурсов и позволит сократить расходы людей на отопление. "Газпром" приступает к проектированию", – подчеркнул Чибис, слова которого приводит пресс-служба.Отмечается, что газификация региона позволит повысить конкурентоспособность местного бизнеса, организовать полный цикл переработки добываемых полезных ископаемых, создать около 20 тысяч новых рабочих мест, привлечь порядка 400 миллиардов рублей в качестве инвестиций и исключить использование видов топлива, оказывающих неблагоприятное влияние на экологию: уголь и мазут.В июне этого года Чибис на встрече с главой государства попросил поддержать газификацию региона, который в настоящее время зависит от мазута. Он отметил, что, согласно официальному решению, целесообразной признана газификация путем строительства магистрального газопровода от Волхова Ленинградской области до Мурманска, это 1367 километров. Чибис отметил, что газификация позволит снизить до 30% платежи населения за коммунальные услуги.

https://ria.ru/20220620/gazifikatsiya-1796768870.html

https://ria.ru/20211012/otkhody-1754287064.html

мурманская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, мурманская область, газпром, андрей чибис