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Чибис заявил о начале разработки проекта газификации Заполярья - РИА Новости, 31.08.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20220831/gazifikatsiya-1813340190.html
Чибис заявил о начале разработки проекта газификации Заполярья
Чибис заявил о начале разработки проекта газификации Заполярья - РИА Новости, 31.08.2022
Чибис заявил о начале разработки проекта газификации Заполярья
Компания "Газпром" приступила к проектированию работ про газификации Мурманской области, что даст новый толчок для развития экономики, сообщил губернатор Андрей РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:23
2022-08-31T10:23
мурманская область
экономика
мурманская область
газпром
андрей чибис
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МУРМАНСК, 31 авг – РИА Новости. Компания "Газпром" приступила к проектированию работ про газификации Мурманской области, что даст новый толчок для развития экономики, сообщил губернатор Андрей Чибис по итогам встречи с главой компании Алексеем Миллером.Как сообщила пресс-служба правительства региона, Чибис и председатель правления ПАО "Газпром" Миллер обсудили газификацию Мурманской области на рабочей встрече в Санкт-Петербурге. Главным вопросом повестки стала газификация региона, которую поддержал президент РФ на встрече с главой региона."Газификация – важный приоритет для развития Мурманской области. Реализация этого проекта даст новый толчок для развития экономики, запустит глубокую переработку добываемых природных ресурсов и позволит сократить расходы людей на отопление. "Газпром" приступает к проектированию", – подчеркнул Чибис, слова которого приводит пресс-служба.Отмечается, что газификация региона позволит повысить конкурентоспособность местного бизнеса, организовать полный цикл переработки добываемых полезных ископаемых, создать около 20 тысяч новых рабочих мест, привлечь порядка 400 миллиардов рублей в качестве инвестиций и исключить использование видов топлива, оказывающих неблагоприятное влияние на экологию: уголь и мазут.В июне этого года Чибис на встрече с главой государства попросил поддержать газификацию региона, который в настоящее время зависит от мазута. Он отметил, что, согласно официальному решению, целесообразной признана газификация путем строительства магистрального газопровода от Волхова Ленинградской области до Мурманска, это 1367 километров. Чибис отметил, что газификация позволит снизить до 30% платежи населения за коммунальные услуги.
https://ria.ru/20220620/gazifikatsiya-1796768870.html
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экономика, мурманская область, газпром, андрей чибис
Мурманская область, Экономика, Мурманская область, Газпром, Андрей Чибис
10:23 31.08.2022
 
Чибис заявил о начале разработки проекта газификации Заполярья

Мурманский губернатор Чибис: "Газпром" приступил к разработке проекта газификации региона

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 31 авг – РИА Новости. Компания "Газпром" приступила к проектированию работ про газификации Мурманской области, что даст новый толчок для развития экономики, сообщил губернатор Андрей Чибис по итогам встречи с главой компании Алексеем Миллером.
Как сообщила пресс-служба правительства региона, Чибис и председатель правления ПАО "Газпром" Миллер обсудили газификацию Мурманской области на рабочей встрече в Санкт-Петербурге. Главным вопросом повестки стала газификация региона, которую поддержал президент РФ на встрече с главой региона.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 15:11
Мурманский губернатор попросил Путина поддержать тему газификации региона
"Газификация – важный приоритет для развития Мурманской области. Реализация этого проекта даст новый толчок для развития экономики, запустит глубокую переработку добываемых природных ресурсов и позволит сократить расходы людей на отопление. "Газпром" приступает к проектированию", – подчеркнул Чибис, слова которого приводит пресс-служба.
Отмечается, что газификация региона позволит повысить конкурентоспособность местного бизнеса, организовать полный цикл переработки добываемых полезных ископаемых, создать около 20 тысяч новых рабочих мест, привлечь порядка 400 миллиардов рублей в качестве инвестиций и исключить использование видов топлива, оказывающих неблагоприятное влияние на экологию: уголь и мазут.
В июне этого года Чибис на встрече с главой государства попросил поддержать газификацию региона, который в настоящее время зависит от мазута. Он отметил, что, согласно официальному решению, целесообразной признана газификация путем строительства магистрального газопровода от Волхова Ленинградской области до Мурманска, это 1367 километров. Чибис отметил, что газификация позволит снизить до 30% платежи населения за коммунальные услуги.
Сортировка отходов - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября 2021, 21:25Мурманская область
Более половины отходов в Мурманской области обрабатывается, заявил Чибис
 
Мурманская областьЭкономикаМурманская областьГазпромАндрей Чибис
 
 
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