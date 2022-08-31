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Глава Еврокомиссии заявила, что Горбачев открыл путь к свободной Европе - РИА Новости, 31.08.2022
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Глава Еврокомиссии заявила, что Горбачев открыл путь к свободной Европе
Глава Еврокомиссии заявила, что Горбачев открыл путь к свободной Европе - РИА Новости, 31.08.2022
Глава Еврокомиссии заявила, что Горбачев открыл путь к свободной Европе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Михаил Горбачев своими действиями открыл путь к свободной Европе. РИА Новости, 31.08.2022
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урсула фон дер ляйен
в мире
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Михаил Горбачев своими действиями открыл путь к свободной Европе.Ранее сообщалось, что первый президент СССР Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа, на 92-м году жизни.
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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
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урсула фон дер ляйен, в мире, михаил горбачев, умер михаил горбачев
Урсула фон дер Ляйен, В мире, Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев
00:40 31.08.2022 (обновлено: 02:42 31.08.2022)
 
Глава Еврокомиссии заявила, что Горбачев открыл путь к свободной Европе

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что Горбачев открыл путь к свободной Европе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБывший президент СССР Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Михаил Горбачев своими действиями открыл путь к свободной Европе.
"Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь к свободной Европе. Это наследие - то, которое мы не забудем", - написала она в Twitter.
Ранее сообщалось, что первый президент СССР Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа, на 92-м году жизни.
 
Урсула фон дер ЛяйенВ миреМихаил ГорбачевУмер Михаил Горбачев
 
 
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