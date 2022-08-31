https://ria.ru/20220831/energiya-1813495593.html

В Европе зафиксировали самую высокую стоимость электроэнергии в истории

В Европе зафиксировали самую высокую стоимость электроэнергии в истории - РИА Новости, 31.08.2022

В Европе зафиксировали самую высокую стоимость электроэнергии в истории

Среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания газа, следует из... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:11

2022-08-31T17:11

2022-08-31T17:57

экономика

италия

франция

германия

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания газа, следует из обзора аналитической компании Rystad Energy."Европейские цены на электроэнергию еще больше выросли за последнюю неделю, и теперь можно утверждать, что август станет самым дорогим месяцем для электроэнергии на всех основных европейских рынках", — считает аналитик компании Фабиан Реннинген.По данным Rystad, рекорд июля был побит в Италии, Франции, Германии и Великобритании, при этом рынок Италии стал первым, на котором среднемесячная спотовая цена превысила 500 евро за мегаватт-час. Более того, как сообщает агентство, оптовая цена электроэнергии с поставкой на следующий год во Франции и Германии на прошлой неделе превышала 1000 евро за мегаватт-час.Отмечается, что подобный скачок цен на электроэнергию связан с сильным ростом стоимости газа в последние дни. Эта ситуация привела к активным действиям со стороны властей Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК считает необходимым сделать так, чтобы цены на газ не имели доминирующего влияния на цену электричества на рынке ЕС."Еврокомиссия ясно дала понять, что планирует вмешаться в рынок электроэнергии, чтобы обуздать стремительно растущие цены. <...> Одной из ключевых проблем, которую необходимо решить, является разделение рынка газа и электроэнергии, и неясно, как это можно осуществить наиболее эффективно на либерализованном рынке электроэнергии, таком как европейский", — считает Реннинген.Один из вариантов аналитик видит в установлении ценового предела, однако при этом возникает проблема, как производителям электроэнергии будут возмещаться их затраты в случаях, когда предел цен ниже издержек производства на угле и газе. "В случае ограничения цен на газ или электроэнергию некоторые из важных рыночных механизмов балансирования спроса и предложения будут нарушены", — также отметил он.Резкое подорожание началось после объявления компанией об остановке прокачки газа по "Северному потоку" на время плановых работ. Также накануне корпорация сообщила, что совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в 51,03 рубля на акцию, акционеры обсудят этот вопрос на внеочередном собрании 30 сентября.Приостановка работы трубопровода связана с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60, которые продлятся трое суток — ориентировочно до 04:00 мск 3 сентября. Их проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые тысячу часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.

https://ria.ru/20220831/tseny-1813488487.html

https://ria.ru/20220831/gaz-1813467401.html

https://ria.ru/20220831/gazprom-1813337659.html

https://ria.ru/20220831/gaz-1813301508.html

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франция

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экономика, италия, франция, германия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен