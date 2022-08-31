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Джонсон заявил, что восхищался Горбачевым

Джонсон заявил, что восхищался Горбачевым - РИА Новости, 31.08.2022

Джонсон заявил, что восхищался Горбачевым

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что опечален смертью Михаила Горбачёва, всегда восхищался его мужеством и честностью. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T00:43

2022-08-31T00:43

2022-08-31T02:42

в мире

борис джонсон

умер михаил горбачев

михаил горбачев

великобритания

ссср

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что опечален смертью Михаила Горбачёва, всегда восхищался его мужеством и честностью.Он также отметил, что "его неустанное стремление открыть советское общество остается примером для всех нас".Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.

великобритания

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T00:43 true PT3M15S

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