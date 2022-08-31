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Джонсон заявил, что восхищался Горбачевым - РИА Новости, 31.08.2022
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Джонсон заявил, что восхищался Горбачевым
Джонсон заявил, что восхищался Горбачевым - РИА Новости, 31.08.2022
Джонсон заявил, что восхищался Горбачевым
Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что опечален смертью Михаила Горбачёва, всегда восхищался его мужеством и честностью. РИА Новости, 31.08.2022
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в мире
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что опечален смертью Михаила Горбачёва, всегда восхищался его мужеством и честностью.Он также отметил, что "его неустанное стремление открыть советское общество остается примером для всех нас".Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
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в мире, борис джонсон, умер михаил горбачев, михаил горбачев, великобритания, ссср
В мире, Борис Джонсон, Умер Михаил Горбачев, Михаил Горбачев, Великобритания, СССР
00:43 31.08.2022 (обновлено: 02:42 31.08.2022)
 
Джонсон заявил, что восхищался Горбачевым

Премьер Великобритании Джонсон заявил, что восхищался мужеством и честностью Горбачева

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что опечален смертью Михаила Горбачёва, всегда восхищался его мужеством и честностью.
"Я опечален известием о смерти Горбачёва. Я всегда восхищался его мужеством и честностью, которые он проявил, доведя холодную войну до мирного завершения", - написал Джонсон в Twitter.
Он также отметил, что "его неустанное стремление открыть советское общество остается примером для всех нас".
Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
 
В миреБорис ДжонсонУмер Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевВеликобританияСССР
 
 
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