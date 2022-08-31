https://ria.ru/20220831/diskreditatsiya-1813484285.html

Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу Шевчука по делу о дискредитации ВС

Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу Шевчука по делу о дискредитации ВС - РИА Новости, 31.08.2022

Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу Шевчука по делу о дискредитации ВС

Верховный суд Башкирии 3 октября рассмотрит жалобу лидера музыкальной группы ДДТ Юрия Шевчука на назначенный судом штраф за дискредитацию российской армии на... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:49

2022-08-31T16:49

2022-08-31T16:50

шоубиз

происшествия

уфа

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УФА, 31 авг – РИА Новости. Верховный суд Башкирии 3 октября рассмотрит жалобу лидера музыкальной группы ДДТ Юрия Шевчука на назначенный судом штраф за дискредитацию российской армии на концерте в Уфе, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Советский суд Уфы признал лидера ДДТ виновным по административному делу о дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей. Адвокат музыканта Александр Передрук сообщал РИА Новости, что подал жалобу на решение суда."Жалоба зарегистрирована 30 августа в Советском районном суде Уфы. Рассмотрение жалобы назначено на 3 октября 2022 года в Верховном суде Республики Башкортостан", - заявили агентству в суде.Концерт ДДТ, ставший поводом для административного дела, прошел в столице Башкирии 18 мая. Изначально материал поступил в Советский суд Уфы, далее он отправил его по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот развернул его обратно в столицу Башкирии, где и было принято решение.

https://ria.ru/20220831/shtraf-1813337428.html

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происшествия, уфа, санкт-петербург, ддт