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﻿Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону может вырасти

﻿Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону может вырасти - РИА Новости, 31.08.2022

﻿Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону может вырасти

Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону железных дорог может вырасти до 150 миллионов тонн через три года, в будущем может дойти и до 200 миллионов тонн,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T05:44

2022-08-31T05:44

2022-08-31T05:44

экономика

алексей чекунков

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

россия

дальний восток

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону железных дорог может вырасти до 150 миллионов тонн через три года, в будущем может дойти и до 200 миллионов тонн, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Министр добавил, что единственным вариантом решения проблемы может быть Северный морской путь и изменение структуры грузов.По словам министра, только развитие СМП и морской логистики решат все потребности в организации вывоза товаров со всей страны.

https://ria.ru/20220831/kitay-1813308918.html

россия

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экономика, алексей чекунков, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), россия, дальний восток