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﻿Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону может вырасти - РИА Новости, 31.08.2022
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﻿Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону может вырасти
﻿Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону может вырасти - РИА Новости, 31.08.2022
﻿Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону может вырасти
Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону железных дорог может вырасти до 150 миллионов тонн через три года, в будущем может дойти и до 200 миллионов тонн,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T05:44
2022-08-31T05:44
экономика
алексей чекунков
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
россия
дальний восток
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону железных дорог может вырасти до 150 миллионов тонн через три года, в будущем может дойти и до 200 миллионов тонн, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Министр добавил, что единственным вариантом решения проблемы может быть Северный морской путь и изменение структуры грузов.По словам министра, только развитие СМП и морской логистики решат все потребности в организации вывоза товаров со всей страны.
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экономика, алексей чекунков, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), россия, дальний восток
Экономика, Алексей Чекунков, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), Россия, Дальний Восток
05:44 31.08.2022
 
﻿Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону может вырасти

Глава Минвостокразвития оценил вероятность дефицита вывоза грузов по Восточному полигону

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону железных дорог может вырасти до 150 миллионов тонн через три года, в будущем может дойти и до 200 миллионов тонн, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"Восточный полигон не справляется, это очевидно. Мы уже в этом году не вывезли порядка 73 миллионов тонн грузов и думаем, что дефицит вырастет до 150 миллионов через три года. Уверен, что будут и 200 миллионов тонн на каком-то горизонте", - сказал Чекунков в интервью РИА Новости.
Министр добавил, что единственным вариантом решения проблемы может быть Северный морской путь и изменение структуры грузов.
"Восточный полигон - это две тонкие нити. Транссиб – 9,3 тысячи километров, БАМ - 4,3 тысячи. Эта цепь настолько слаба, насколько слабо ее самое слабое звено. Если на протяжении 9 тысяч километров есть какой-то затор, например, тоннель, его просто так не расширишь. Я недавно был на строительстве Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае. Есть один тоннель, и рядом пробивают второй такой же. Ну сколько их можно сделать? Не проложишь третью линию Транссиба при всем желании", - пояснил он.
По словам министра, только развитие СМП и морской логистики решат все потребности в организации вывоза товаров со всей страны.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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