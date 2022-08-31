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Минцифры обсуждает с ФСБ добровольный аудит безопасности личных данных - РИА Новости, 31.08.2022
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Минцифры обсуждает с ФСБ добровольный аудит безопасности личных данных
Минцифры обсуждает с ФСБ добровольный аудит безопасности личных данных - РИА Новости, 31.08.2022
Минцифры обсуждает с ФСБ добровольный аудит безопасности личных данных
Минцифры обсуждает с ФСБ и подведомственной Минобороны ФСТЭК возможность проведения добровольного ежегодного аудита для российских компаний - операторов личных... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T08:37
2022-08-31T08:37
технологии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
positive technologies
лаборатория касперского
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минцифры обсуждает с ФСБ и подведомственной Минобороны ФСТЭК возможность проведения добровольного ежегодного аудита для российских компаний - операторов личных (персональных) данных, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.Сейчас в соответствии с законодательством ФСТЭК и ФСБ контролируют и регламентируют требования для защиты таких данных. Однако эти требования не успевают обновляться, чтобы соответствовать актуальным киберугрозам, с которыми сталкиваются компании, уточняет источник издания в профильной ассоциации.По данным издания, Минцифры выступает за то, чтобы компании активнее инвестировали в системы информбезопасности, в этом контексте и обсуждается предложение о ежегодном добровольном аудите защищенности данных. По словам источника, такой аудит могли бы проводить аккредитованные государством компании, занимающиеся информационной безопасностью, например, Positive Technologies, "Лаборатория Касперского" или Group-IB.При этом будет ли такой аудит заменять обязательные требования анализа состояния информационной безопасности в компании или он будет производиться на основании обязательных требований ФСБ и ФСТЭК, собеседники "Ведомостей" не уточнили.Тем временем в июле прошло совещание Минцифры с представителями бизнеса, которое было посвящено разработке законодательных поправок, устанавливающих размеры штрафов за утечку личных данных клиентов в зависимости от оборота допустившей ее компании. То есть, значительно повышающих штрафы относительно существующих. На встрече присутствовали представители "Ростелекома", МТС, "Авито", "Яндекса", Ozon, "Вымпелкома", VK и других компаний.После совещания министерство сообщило о проработке новой версии законопроекта, с применением более мягких мер в случае, если утечка произошла впервые, если компания приложила усилия к защите информации, а также установление градации по объему утекших данных. И обсуждаемый добровольный аудит как раз мог бы рассматриваться как смягчающее обстоятельство и быть подтверждением мер защиты данных.
https://ria.ru/20220828/utechka-1812683367.html
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технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), positive technologies, лаборатория касперского, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Positive Technologies, Лаборатория Касперского, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
08:37 31.08.2022
 
Минцифры обсуждает с ФСБ добровольный аудит безопасности личных данных

Минцифры обсуждает с ФСБ добровольный аудит безопасности личных данных для их операторов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минцифры обсуждает с ФСБ и подведомственной Минобороны ФСТЭК возможность проведения добровольного ежегодного аудита для российских компаний - операторов личных (персональных) данных, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Сейчас в соответствии с законодательством ФСТЭК и ФСБ контролируют и регламентируют требования для защиты таких данных. Однако эти требования не успевают обновляться, чтобы соответствовать актуальным киберугрозам, с которыми сталкиваются компании, уточняет источник издания в профильной ассоциации.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 11:53
Клишас предложил вводить оборотные штрафы для компаний за утечку данных
По данным издания, Минцифры выступает за то, чтобы компании активнее инвестировали в системы информбезопасности, в этом контексте и обсуждается предложение о ежегодном добровольном аудите защищенности данных. По словам источника, такой аудит могли бы проводить аккредитованные государством компании, занимающиеся информационной безопасностью, например, Positive Technologies, "Лаборатория Касперского" или Group-IB.
При этом будет ли такой аудит заменять обязательные требования анализа состояния информационной безопасности в компании или он будет производиться на основании обязательных требований ФСБ и ФСТЭК, собеседники "Ведомостей" не уточнили.
Тем временем в июле прошло совещание Минцифры с представителями бизнеса, которое было посвящено разработке законодательных поправок, устанавливающих размеры штрафов за утечку личных данных клиентов в зависимости от оборота допустившей ее компании. То есть, значительно повышающих штрафы относительно существующих. На встрече присутствовали представители "Ростелекома", МТС, "Авито", "Яндекса", Ozon, "Вымпелкома", VK и других компаний.
После совещания министерство сообщило о проработке новой версии законопроекта, с применением более мягких мер в случае, если утечка произошла впервые, если компания приложила усилия к защите информации, а также установление градации по объему утекших данных. И обсуждаемый добровольный аудит как раз мог бы рассматриваться как смягчающее обстоятельство и быть подтверждением мер защиты данных.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 14:21
В ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных
 
ТехнологииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Positive TechnologiesЛаборатория КасперскогоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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