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Букет на День знаний в Москве обойдется в 3,5 тысячи рублей - РИА Новости, 31.08.2022
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Букет на День знаний в Москве обойдется в 3,5 тысячи рублей
Букет на День знаний в Москве обойдется в 3,5 тысячи рублей - РИА Новости, 31.08.2022
Букет на День знаний в Москве обойдется в 3,5 тысячи рублей
Букет для классного руководителя на 1 сентября обойдется родителям московских школьников в среднем в 3,5 тысячи рублей, самыми популярными цветами для... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:43
2022-08-31T10:47
общество
россия
москва
день знаний
школа
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Букет для классного руководителя на 1 сентября обойдется родителям московских школьников в среднем в 3,5 тысячи рублей, самыми популярными цветами для составления композиции являются сезонные хризантемы и георгины, реже всего покупают розы, рассказали РИА Новости продавцы московских цветочных магазинов.Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах.В цветочных магазинах традиционный ажиотаж перед новым учебным годом. Родители активно готовятся к линейкам и уже заранее заказывают цветочные композиции для учителей, классных руководителей и директоров школ.Флорист Ольга из магазина в центре Москвы рассказала, что родители предпочитают приобретать небольшие букеты в ценовом диапазоне от 2 до 3,5 тысячи рублей."Это тот интервал, который могут себе позволить родители от родительского комитета... В среднем букет, который может принести школьник, так называемый детский школьный букет, стоит от 2 до 3,5 тысяч рублей. И то это все неяркие, небольшие букеты из сезонных хризантем, роз", - сказала Ольга.В свою очередь продавец в салоне цветов на юго-западе столицы отметила, что сейчас ограничений по бюджету на букеты для учителей не наблюдается. По ее словам, самая дорогая композиция обычно обходится в 5 тысяч рублей. Покупатели предпочитают что-то пышное, но недорогое."Берут по-разному. Нет каких-то общих правил, но чаще всего классному руководителю берут георгин, потому что он сезонный, красивый цветок, похож на хризантемы, но более нарядный. Иногда берут подсолнухи - это такая классика. На 5 тысяч можно собрать большой, оптимальный букет", - рассказала она.Консультант Кирилл из цветочной мастерской на западе Москвы отметил, что часто покупатели отдают предпочтение букетам, которые составлены из нескольких сортов цветов. Цена таких цветочных композиций начинается от 3 тысяч рублей."Чаще всего берут какой-то сборный букет, не из одного цветка. Букеты составляют из желтых и красных гербер, маттиол, астр и георгин. Цена зависит от объема, обычно берут до 3-5 тысяч рублей", - сказал Кирилл.Есть в Москве и более дорогие варианты. Так, например, в цветочном, расположенном возле станции метро "Маяковская", цены на букеты для учителей начинаются от 6 тысяч рублей. Чаще всего покупатели берут там букеты, составленные из гортензий."Берут большие букеты от класса с гортензией, редко с кустовидной розой или пионовидной розой. От 6 тысяч можно собрать большой, красивый букет", - рассказала продавец Сабина.На прилавках московских цветочных можно найти и букеты в более дешевой вариации. Например, композиция в осенней цветовой гамме из хризантем, гортензий и эустом в магазине на юге столицы может обойтись всего в 2 тысячи рублей."Хризантемы, гортензии, розы и эустомы сейчас очень активно берут родители для букетов классным руководителям. Цены на такие букеты начинаются от 2 тысяч рублей. Для учителей постарше берут более темные букеты, если классный руководитель молодая, то в более светлых оттенках", - рассказала сотрудница.
https://ria.ru/20220831/shkolniki-1813320993.html
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общество, россия, москва, день знаний, школа, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, День знаний, Школа, Социальный навигатор, СН_Образование
10:43 31.08.2022 (обновлено: 10:47 31.08.2022)
 
Букет на День знаний в Москве обойдется в 3,5 тысячи рублей

Продавцы московских цветочных магазинов оценили букет на 1 сентября в 3,5 тысячи рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПродажа цветов
Продажа цветов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Букет для классного руководителя на 1 сентября обойдется родителям московских школьников в среднем в 3,5 тысячи рублей, самыми популярными цветами для составления композиции являются сезонные хризантемы и георгины, реже всего покупают розы, рассказали РИА Новости продавцы московских цветочных магазинов.
Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является официальным праздником в некоторых других постсоветских государствах.
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В цветочных магазинах традиционный ажиотаж перед новым учебным годом. Родители активно готовятся к линейкам и уже заранее заказывают цветочные композиции для учителей, классных руководителей и директоров школ.
Флорист Ольга из магазина в центре Москвы рассказала, что родители предпочитают приобретать небольшие букеты в ценовом диапазоне от 2 до 3,5 тысячи рублей.
"Это тот интервал, который могут себе позволить родители от родительского комитета... В среднем букет, который может принести школьник, так называемый детский школьный букет, стоит от 2 до 3,5 тысяч рублей. И то это все неяркие, небольшие букеты из сезонных хризантем, роз", - сказала Ольга.
В свою очередь продавец в салоне цветов на юго-западе столицы отметила, что сейчас ограничений по бюджету на букеты для учителей не наблюдается. По ее словам, самая дорогая композиция обычно обходится в 5 тысяч рублей. Покупатели предпочитают что-то пышное, но недорогое.
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"Берут по-разному. Нет каких-то общих правил, но чаще всего классному руководителю берут георгин, потому что он сезонный, красивый цветок, похож на хризантемы, но более нарядный. Иногда берут подсолнухи - это такая классика. На 5 тысяч можно собрать большой, оптимальный букет", - рассказала она.
Консультант Кирилл из цветочной мастерской на западе Москвы отметил, что часто покупатели отдают предпочтение букетам, которые составлены из нескольких сортов цветов. Цена таких цветочных композиций начинается от 3 тысяч рублей.
"Чаще всего берут какой-то сборный букет, не из одного цветка. Букеты составляют из желтых и красных гербер, маттиол, астр и георгин. Цена зависит от объема, обычно берут до 3-5 тысяч рублей", - сказал Кирилл.
Есть в Москве и более дорогие варианты. Так, например, в цветочном, расположенном возле станции метро "Маяковская", цены на букеты для учителей начинаются от 6 тысяч рублей. Чаще всего покупатели берут там букеты, составленные из гортензий.
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Россиянам посоветовали, какие цветы нельзя нести в школу на 1 сентября
"Берут большие букеты от класса с гортензией, редко с кустовидной розой или пионовидной розой. От 6 тысяч можно собрать большой, красивый букет", - рассказала продавец Сабина.
На прилавках московских цветочных можно найти и букеты в более дешевой вариации. Например, композиция в осенней цветовой гамме из хризантем, гортензий и эустом в магазине на юге столицы может обойтись всего в 2 тысячи рублей.
"Хризантемы, гортензии, розы и эустомы сейчас очень активно берут родители для букетов классным руководителям. Цены на такие букеты начинаются от 2 тысяч рублей. Для учителей постарше берут более темные букеты, если классный руководитель молодая, то в более светлых оттенках", - рассказала сотрудница.
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