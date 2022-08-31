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Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС

Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС - РИА Новости, 31.08.2022

Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС

Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:43

2022-08-31T10:43

2022-08-31T11:47

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ЭНЕРГОДАР, 31 авг — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости.Фрагменты дрона упали рядом с дорогой на въезде на станцию. Как сообщили РИА Новости российские силовики, прибывшие на место, предположительно, это беспилотник польского производства Warmate.Минувшей ночью украинские военизированные формирования нанесли более 60 артиллерийских ударов по Энергодару, в том числе по городской администрации. Пострадавших нет.Ранее миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Накануне после обстрела со стороны ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто наносит удары по атомной электростанции. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220831/zaes-1813341833.html

энергодар

европа

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Екатерина Зайцева

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Кадры с места падения сбитого беспилотника рядом с Запорожской АЭС Украинский беспилотник сбит российскими военными рядом с Запорожской АЭС, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили нам прибывшие на место российские силовики, это, предположительно, дрон польского производства Warmate. 2022-08-31T10:43 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская аэс, энергодар, рафаэль гросси, европа, магатэ