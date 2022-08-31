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Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС - РИА Новости, 31.08.2022
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Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС
Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС - РИА Новости, 31.08.2022
Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС
Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:43
2022-08-31T11:47
в мире
запорожская аэс
энергодар
рафаэль гросси
европа
магатэ
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ЭНЕРГОДАР, 31 авг — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости.Фрагменты дрона упали рядом с дорогой на въезде на станцию. Как сообщили РИА Новости российские силовики, прибывшие на место, предположительно, это беспилотник польского производства Warmate.Минувшей ночью украинские военизированные формирования нанесли более 60 артиллерийских ударов по Энергодару, в том числе по городской администрации. Пострадавших нет.Ранее миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Накануне после обстрела со стороны ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто наносит удары по атомной электростанции. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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энергодар
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353
60
Кадры с места падения сбитого беспилотника рядом с Запорожской АЭС
Украинский беспилотник сбит российскими военными рядом с Запорожской АЭС, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили нам прибывшие на место российские силовики, это, предположительно, дрон польского производства Warmate.
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60
в мире, запорожская аэс, энергодар, рафаэль гросси, европа, магатэ
В мире, Запорожская АЭС, Энергодар, Рафаэль Гросси, Европа, МАГАТЭ
10:43 31.08.2022 (обновлено: 11:47 31.08.2022)
 
Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС

Российские военные сбили украинский беспилотник недалеко от Запорожской АЭС

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 31 авг — РИА Новости. Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС, сообщил корреспондент РИА Новости.
Фрагменты дрона упали рядом с дорогой на въезде на станцию. Как сообщили РИА Новости российские силовики, прибывшие на место, предположительно, это беспилотник польского производства Warmate.
Минувшей ночью украинские военизированные формирования нанесли более 60 артиллерийских ударов по Энергодару, в том числе по городской администрации. Пострадавших нет.
Ранее миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
10:30
В МИД рассчитывают, что визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС поможет остановить Киев
Накануне после обстрела со стороны ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто наносит удары по атомной электростанции. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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В миреЗапорожская АЭСЭнергодарРафаэль ГроссиЕвропаМАГАТЭ
 
 
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