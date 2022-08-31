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В Белгороде покажут оперу "Евгений Онегин" в формате open-air - РИА Новости, 31.08.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220831/belgorod-1813463833.html
В Белгороде покажут оперу "Евгений Онегин" в формате open-air
В Белгороде покажут оперу "Евгений Онегин" в формате open-air - РИА Новости, 31.08.2022
В Белгороде покажут оперу "Евгений Онегин" в формате open-air
Всемирно известный театр "Геликон-Опера" в рамках фестиваля "Белгород в цвету" впервые покажет оперу "Евгений Онегин" в формате open-air, масштабное... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:02
2022-08-31T16:02
белгородская область
белгородская область
белгород
геликон-опера
петр чайковский
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БЕЛГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Всемирно известный театр "Геликон-Опера" в рамках фестиваля "Белгород в цвету" впервые покажет оперу "Евгений Онегин" в формате open-air, масштабное представление пройдет на Соборной площади, которая превратится в зрительный зал на 5320 мест, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.Премьерный показ "Евгения Онегина" Петра Чайковского в исполнении артистов одного из лучших театров мира "Геликон-опера" состоится второго сентября у театра имени Щепкина в Белгороде."На площади выстраивается гигантский театральный зал со всей театральной инфраструктурой. Здесь сейчас рождается новая сцена, она будет очень красивой и очень оснащённой - с огромным количеством света и звука. Здесь недалеко родится вторая сцена для оркестра, так как у нас нет оркестровой ямы, дирижёр будет видеть всех артистов и солистов хора", - отметил художественный руководитель по художественно-организационной работе музыкального театра "Геликон-опера" Эдуард Мусаханянц, слова которого приводит пресс-служба.Мусаханянц отметил, что гигантская красная дорожка поделит площадь на две части - правый и левый партер. По ней пройдут артисты из Белгорода, которые будут принимать участие в постановке в эпизоде "Бал в Петербурге", большой полонез исполнят 60 человек. В спектакле в фольклорном эпизоде также будет задействован старооскольский ансамбль песни и танца "Завалинка".Также на площади разместится техническая башня из двух этажей. На первом расположатся художники по свету и звукорежиссеры. На втором этаже будет собрана портативная телевизионная студия, которая будет вести трансляцию в прямом эфире на нескольких площадках.По словам заместителя руководителя "Геликон-оперы", новое театральное пространство, в котором воплотятся самые смелые режиссерские решение, собирают 74 технических работника. Сотни модульных мультимедийных экранов создадут впечатляющую 3D-декорацию, а тонны звукового оборудования наполнят музыкой всю площадь."Мы используем порядка 80 электрических приборов, расположенных внутри сцены, которые дают нам возможность решить любую партитуру света, которую создаст художник спектакля. Здесь несколько тысяч модульных светодиодных экранов, которые создают несколько полос будущих декораций. Они очень хитро расположены, вы увидите, чтобы добиться живого эффекта, и конечно, мы используем пиротехнические средства", - рассказал Мусаханянц.Площадь также украсят уникальные фотозоны, разработанные известным художником-постановщиком Марией Турской, среди ее работ - сериал "Кровавая барыня". В день спектакля будут работать буфетные зоны, где белгородские кондитеры представят свои десерты.Третьего сентября на площади состоится гала-концерт при участии звезд театра "Геликон-опера" в сопровождении симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии.
https://ria.ru/20220727/opera-1805359090.html
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белгородская область, белгород, геликон-опера, петр чайковский
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Геликон-Опера, Петр Чайковский
16:02 31.08.2022
 
В Белгороде покажут оперу "Евгений Онегин" в формате open-air

"Геликон-Опера" покажет в Белгороде "Евгения Онегина" в формате open-air

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Всемирно известный театр "Геликон-Опера" в рамках фестиваля "Белгород в цвету" впервые покажет оперу "Евгений Онегин" в формате open-air, масштабное представление пройдет на Соборной площади, которая превратится в зрительный зал на 5320 мест, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.
Премьерный показ "Евгения Онегина" Петра Чайковского в исполнении артистов одного из лучших театров мира "Геликон-опера" состоится второго сентября у театра имени Щепкина в Белгороде.
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"На площади выстраивается гигантский театральный зал со всей театральной инфраструктурой. Здесь сейчас рождается новая сцена, она будет очень красивой и очень оснащённой - с огромным количеством света и звука. Здесь недалеко родится вторая сцена для оркестра, так как у нас нет оркестровой ямы, дирижёр будет видеть всех артистов и солистов хора", - отметил художественный руководитель по художественно-организационной работе музыкального театра "Геликон-опера" Эдуард Мусаханянц, слова которого приводит пресс-служба.
Мусаханянц отметил, что гигантская красная дорожка поделит площадь на две части - правый и левый партер. По ней пройдут артисты из Белгорода, которые будут принимать участие в постановке в эпизоде "Бал в Петербурге", большой полонез исполнят 60 человек. В спектакле в фольклорном эпизоде также будет задействован старооскольский ансамбль песни и танца "Завалинка".
Также на площади разместится техническая башня из двух этажей. На первом расположатся художники по свету и звукорежиссеры. На втором этаже будет собрана портативная телевизионная студия, которая будет вести трансляцию в прямом эфире на нескольких площадках.
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По словам заместителя руководителя "Геликон-оперы", новое театральное пространство, в котором воплотятся самые смелые режиссерские решение, собирают 74 технических работника. Сотни модульных мультимедийных экранов создадут впечатляющую 3D-декорацию, а тонны звукового оборудования наполнят музыкой всю площадь.
"Мы используем порядка 80 электрических приборов, расположенных внутри сцены, которые дают нам возможность решить любую партитуру света, которую создаст художник спектакля. Здесь несколько тысяч модульных светодиодных экранов, которые создают несколько полос будущих декораций. Они очень хитро расположены, вы увидите, чтобы добиться живого эффекта, и конечно, мы используем пиротехнические средства", - рассказал Мусаханянц.
Площадь также украсят уникальные фотозоны, разработанные известным художником-постановщиком Марией Турской, среди ее работ - сериал "Кровавая барыня". В день спектакля будут работать буфетные зоны, где белгородские кондитеры представят свои десерты.
Третьего сентября на площади состоится гала-концерт при участии звезд театра "Геликон-опера" в сопровождении симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии.
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