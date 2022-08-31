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Татарстан готов поставлять Бахрейну продукты машиностроения и фармацевтику - РИА Новости, 31.08.2022
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Татарстан готов поставлять Бахрейну продукты машиностроения и фармацевтику
Татарстан готов поставлять Бахрейну продукты машиностроения и фармацевтику - РИА Новости, 31.08.2022
Татарстан готов поставлять Бахрейну продукты машиностроения и фармацевтику
Татарстан готов поставлять в Королевство Бахрейн нефтехимическую и машиностроительную продукцию, фармацевтику, медицинское оборудование, сельхозтовары, сообщает РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:03
2022-08-31T16:03
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
россия
экономика
рустам минниханов
бахрейн
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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Татарстан готов поставлять в Королевство Бахрейн нефтехимическую и машиностроительную продукцию, фармацевтику, медицинское оборудование, сельхозтовары, сообщает пресс-служба главы республики.Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума провел встречу с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн Мухаммадом бен Мубараком бен Дайной."Номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка. Это поставки нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования, сельхозтоваров", - цитирует слова Минниханова на встрече пресс-служба.В целом глава республики отметил, что российское государство уделяет большое внимание развитию отношений с Королевством Бахрейн. Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества в рамках российско-бахрейнских отношений.Вместе с тем, по мнению Минниханова, необходимо наращивать сотрудничество.Министр нефти и экологии Бахрейна поблагодарил президента республики за личное внимание к развитию сотрудничества. "Мы на выставке ознакомились с потенциалом ваших компаний. И по итогам готовы провести отдельные встречи с ними. Впечатлен технологиями, которые у вас используются в нефтедобыче и переработке", - отметил Мухаммад бен Мубарак бен Дайна.
https://ria.ru/20220829/rossiya-1812828553.html
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республика татарстан (татарстан), россия, экономика, рустам минниханов, бахрейн
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Экономика, Рустам Минниханов, Бахрейн
16:03 31.08.2022
 
Татарстан готов поставлять Бахрейну продукты машиностроения и фармацевтику

Татарстан готов поставлять Бахрейну продукты нефтехимии, машиностроения, фармацевтику

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Татарстан готов поставлять в Королевство Бахрейн нефтехимическую и машиностроительную продукцию, фармацевтику, медицинское оборудование, сельхозтовары, сообщает пресс-служба главы республики.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума провел встречу с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн Мухаммадом бен Мубараком бен Дайной.
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"Номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка. Это поставки нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования, сельхозтоваров", - цитирует слова Минниханова на встрече пресс-служба.
В целом глава республики отметил, что российское государство уделяет большое внимание развитию отношений с Королевством Бахрейн. Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества в рамках российско-бахрейнских отношений.
Вместе с тем, по мнению Минниханова, необходимо наращивать сотрудничество.
Министр нефти и экологии Бахрейна поблагодарил президента республики за личное внимание к развитию сотрудничества. "Мы на выставке ознакомились с потенциалом ваших компаний. И по итогам готовы провести отдельные встречи с ними. Впечатлен технологиями, которые у вас используются в нефтедобыче и переработке", - отметил Мухаммад бен Мубарак бен Дайна.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияЭкономикаРустам МиннихановБахрейн
 
 
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