https://ria.ru/20220831/bakhreyn-1813464451.html

Татарстан готов поставлять Бахрейну продукты машиностроения и фармацевтику

Татарстан готов поставлять Бахрейну продукты машиностроения и фармацевтику - РИА Новости, 31.08.2022

Татарстан готов поставлять Бахрейну продукты машиностроения и фармацевтику

Татарстан готов поставлять в Королевство Бахрейн нефтехимическую и машиностроительную продукцию, фармацевтику, медицинское оборудование, сельхозтовары, сообщает РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:03

2022-08-31T16:03

2022-08-31T16:03

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

россия

экономика

рустам минниханов

бахрейн

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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Татарстан готов поставлять в Королевство Бахрейн нефтехимическую и машиностроительную продукцию, фармацевтику, медицинское оборудование, сельхозтовары, сообщает пресс-служба главы республики.Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума провел встречу с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн Мухаммадом бен Мубараком бен Дайной."Номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка. Это поставки нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров, фармацевтики и медицинского оборудования, сельхозтоваров", - цитирует слова Минниханова на встрече пресс-служба.В целом глава республики отметил, что российское государство уделяет большое внимание развитию отношений с Королевством Бахрейн. Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества в рамках российско-бахрейнских отношений.Вместе с тем, по мнению Минниханова, необходимо наращивать сотрудничество.Министр нефти и экологии Бахрейна поблагодарил президента республики за личное внимание к развитию сотрудничества. "Мы на выставке ознакомились с потенциалом ваших компаний. И по итогам готовы провести отдельные встречи с ними. Впечатлен технологиями, которые у вас используются в нефтедобыче и переработке", - отметил Мухаммад бен Мубарак бен Дайна.

https://ria.ru/20220829/rossiya-1812828553.html

https://ria.ru/20220831/nizhnekamsk-1813370784.html

республика татарстан (татарстан)

россия

бахрейн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика татарстан (татарстан), россия, экономика, рустам минниханов, бахрейн