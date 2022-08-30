https://ria.ru/20220830/zavod-1813114192.html

ВС России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки в Кривом Роге

ВС России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки в Кривом Роге - РИА Новости, 30.08.2022

ВС России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки в Кривом Роге

ВКС России за минувшие сутки уничтожили производственные цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге, на мощностях которого делали взрывчатку для украинских... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:01

2022-08-30T13:01

2022-08-30T13:12

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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в мире

украина

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки уничтожили производственные цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге, на мощностях которого делали взрывчатку для украинских войск, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром", на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220828/ukraina-1812693777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, россия, кривой рог, днепропетровская область, в мире, украина