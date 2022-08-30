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ВС России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки в Кривом Роге
ВС России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки в Кривом Роге - РИА Новости, 30.08.2022
ВС России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки в Кривом Роге
ВКС России за минувшие сутки уничтожили производственные цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге, на мощностях которого делали взрывчатку для украинских... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:01
2022-08-30T13:01
2022-08-30T13:12
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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в мире
украина
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки уничтожили производственные цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге, на мощностях которого делали взрывчатку для украинских войск, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром", на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220828/ukraina-1812693777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, россия, кривой рог, днепропетровская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Кривой Рог, Днепропетровская область, В мире, Украина
13:01 30.08.2022 (обновлено: 13:12 30.08.2022)
ВС России уничтожили цеха завода по производству взрывчатки в Кривом Роге
Минобороны: ВС России уничтожили цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге