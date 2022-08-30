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Песков: Россия будет привлекать внимание к поведению Киева у ЗАЭС - РИА Новости, 30.08.2022
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Песков: Россия будет привлекать внимание к поведению Киева у ЗАЭС
Песков: Россия будет привлекать внимание к поведению Киева у ЗАЭС - РИА Новости, 30.08.2022
Песков: Россия будет привлекать внимание к поведению Киева у ЗАЭС
Россия будет привлекать внимание к безответственному поведению Киева, подвергающему опасности большие территории, и надеется, что миссия МАГАТЭ состоится,... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:35
2022-08-30T12:35
запорожская аэс
магатэ
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
владимир зеленский
россия
киев
европа
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия будет привлекать внимание к безответственному поведению Киева, подвергающему опасности большие территории, и надеется, что миссия МАГАТЭ состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про про новые обстрелы ЗАЭС со стороны ВС Украины."Мы надеемся, что эта миссия состоится, как это было согласовано и договорено. Еще раз повторяю, мы заинтересованы в этой миссии и давно ее ждем. Мы продолжим обращать внимание всей мировой общественности к безответственному поведению украинских военных, которые обстрелами Запорожской АЭС подвергают большой опасности этот объект и близлежащие территории и даже в гораздо более широкой географии", - сказал он журналистам."Мы убеждены, что все те самые европейские страны, страны Европы, Великобритания, кто пользуется большим влиянием на Киев, они должны использовать это влияние для того, чтобы фактически запретить Киеву продолжение этой очень-очень опасной деятельности", - добавил Песков.Он также подчеркнул, что в Москве надеются, что эта миссия состоится."Мы ее ждем", - сказал Песков.Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ отбили наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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киев
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запорожская аэс, магатэ, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир зеленский, россия, киев, европа, вооруженные силы рф, дмитрий песков
Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Европа, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
12:35 30.08.2022
 
Песков: Россия будет привлекать внимание к поведению Киева у ЗАЭС

Песков заявил, что Россия будет привлекать внимание к опасному поведению Киева у ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия будет привлекать внимание к безответственному поведению Киева, подвергающему опасности большие территории, и надеется, что миссия МАГАТЭ состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про про новые обстрелы ЗАЭС со стороны ВС Украины.
"Мы надеемся, что эта миссия состоится, как это было согласовано и договорено. Еще раз повторяю, мы заинтересованы в этой миссии и давно ее ждем. Мы продолжим обращать внимание всей мировой общественности к безответственному поведению украинских военных, которые обстрелами Запорожской АЭС подвергают большой опасности этот объект и близлежащие территории и даже в гораздо более широкой географии", - сказал он журналистам.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
12:13Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил, что ВСУ хотят помешать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
"Мы убеждены, что все те самые европейские страны, страны Европы, Великобритания, кто пользуется большим влиянием на Киев, они должны использовать это влияние для того, чтобы фактически запретить Киеву продолжение этой очень-очень опасной деятельности", - добавил Песков.
Он также подчеркнул, что в Москве надеются, что эта миссия состоится.
"Мы ее ждем", - сказал Песков.
Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ отбили наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 22:08Специальная военная операция на Украине
Американские военные допускают, что ВСУ обстреливают окрестности ЗАЭС
 
Запорожская АЭСМАГАТЭМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиВладимир ЗеленскийРоссияКиевЕвропаВооруженные силы РФДмитрий Песков
 
 
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