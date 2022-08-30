https://ria.ru/20220830/vybory-1813288384.html
В Москве партия сняла кандидата с выборов за "донос" на оппонента
В Москве партия сняла кандидата с выборов за "донос" на оппонента - РИА Новости, 30.08.2022
В Москве партия сняла кандидата с выборов за "донос" на оппонента
Партия "Новые люди" сняла своего кандидата с муниципальных выборов в Москве за жалобу правоохранителям на оппонента, проводившего законную агитацию, сообщила... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T23:32
2022-08-30T23:32
2022-08-30T23:32
политика
москва
россия
кпрф
партия "новые люди"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739826684_0:0:3324:1869_1920x0_80_0_0_13aea15c24ae5c3b6e705342711aa52e.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Партия "Новые люди" сняла своего кандидата с муниципальных выборов в Москве за жалобу правоохранителям на оппонента, проводившего законную агитацию, сообщила РИА Новости руководитель московского отделения партии Анна Трофименко.Ранее в соцсетях появилась информация, что "Новые люди" отозвали с выборов в Москве своего кандидата Артёма Ерошенко, который шёл по округу Северное Медведково, за то, что тот написал донос на кандидата от КПРФ."Общее собрание регионального отделения в Москве партии "Новые люди" приняло решение отозвать кандидатуру Ерошенко Артёма Владимировича... Коротко о ситуации: Ерошенко вступил в конфликт с (кандидатом в муниципальные депутаты от партии КПРФ Александром - ред.) Ефимовым, затем вызвал полицию и потребовал задержать Ефимова за то, что тот нарушает "правила проведения публичных мероприятий". Полиция не увидела в действиях Ефимова нарушений. Несмотря на это, Ерошенко написал заявление, которое не имело никаких последствий", - рассказала Трофименко.По её словам, в партии считают, что противодействие законной агитации кандидатов в депутаты недопустимо, "особенно если это делается путем написания доносов в правоохранительные органы"."Мы выступаем за свободную конкуренцию на выборах и будем пресекать подобные действия со стороны наших сторонников и кандидатов", - добавила Трофименко.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов состоится в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220830/vybory-1813179910.html
https://ria.ru/20220811/vizy-1808968843.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739826684_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be73fa89f9b18bb6fd3246f1a82dc4b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, кпрф, партия "новые люди"
Политика, Москва, Россия, КПРФ, Партия "Новые люди"
В Москве партия сняла кандидата с выборов за "донос" на оппонента
В Москве партия "Новые люди" сняла кандидата с выборов за "донос" на оппонента от КПРФ
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Партия "Новые люди" сняла своего кандидата с муниципальных выборов в Москве за жалобу правоохранителям на оппонента, проводившего законную агитацию, сообщила РИА Новости руководитель московского отделения партии Анна Трофименко.
Ранее в соцсетях появилась информация, что "Новые люди" отозвали с выборов в Москве
своего кандидата Артёма Ерошенко, который шёл по округу Северное Медведково, за то, что тот написал донос на кандидата от КПРФ.
"Общее собрание регионального отделения в Москве партии "Новые люди" приняло решение отозвать кандидатуру Ерошенко Артёма Владимировича... Коротко о ситуации: Ерошенко вступил в конфликт с (кандидатом в муниципальные депутаты от партии КПРФ Александром - ред.) Ефимовым, затем вызвал полицию и потребовал задержать Ефимова за то, что тот нарушает "правила проведения публичных мероприятий". Полиция не увидела в действиях Ефимова нарушений. Несмотря на это, Ерошенко написал заявление, которое не имело никаких последствий", - рассказала Трофименко.
По её словам, в партии считают, что противодействие законной агитации кандидатов в депутаты недопустимо, "особенно если это делается путем написания доносов в правоохранительные органы".
"Мы выступаем за свободную конкуренцию на выборах и будем пресекать подобные действия со стороны наших сторонников и кандидатов", - добавила Трофименко.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов состоится в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.