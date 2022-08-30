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В Москве партия сняла кандидата с выборов за "донос" на оппонента - РИА Новости, 30.08.2022
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В Москве партия сняла кандидата с выборов за "донос" на оппонента
В Москве партия сняла кандидата с выборов за "донос" на оппонента - РИА Новости, 30.08.2022
В Москве партия сняла кандидата с выборов за "донос" на оппонента
Партия "Новые люди" сняла своего кандидата с муниципальных выборов в Москве за жалобу правоохранителям на оппонента, проводившего законную агитацию, сообщила... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T23:32
2022-08-30T23:32
политика
москва
россия
кпрф
партия "новые люди"
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Партия "Новые люди" сняла своего кандидата с муниципальных выборов в Москве за жалобу правоохранителям на оппонента, проводившего законную агитацию, сообщила РИА Новости руководитель московского отделения партии Анна Трофименко.Ранее в соцсетях появилась информация, что "Новые люди" отозвали с выборов в Москве своего кандидата Артёма Ерошенко, который шёл по округу Северное Медведково, за то, что тот написал донос на кандидата от КПРФ."Общее собрание регионального отделения в Москве партии "Новые люди" приняло решение отозвать кандидатуру Ерошенко Артёма Владимировича... Коротко о ситуации: Ерошенко вступил в конфликт с (кандидатом в муниципальные депутаты от партии КПРФ Александром - ред.) Ефимовым, затем вызвал полицию и потребовал задержать Ефимова за то, что тот нарушает "правила проведения публичных мероприятий". Полиция не увидела в действиях Ефимова нарушений. Несмотря на это, Ерошенко написал заявление, которое не имело никаких последствий", - рассказала Трофименко.По её словам, в партии считают, что противодействие законной агитации кандидатов в депутаты недопустимо, "особенно если это делается путем написания доносов в правоохранительные органы"."Мы выступаем за свободную конкуренцию на выборах и будем пресекать подобные действия со стороны наших сторонников и кандидатов", - добавила Трофименко.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов состоится в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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политика, москва, россия, кпрф, партия "новые люди"
Политика, Москва, Россия, КПРФ, Партия "Новые люди"
23:32 30.08.2022
 
В Москве партия сняла кандидата с выборов за "донос" на оппонента

В Москве партия "Новые люди" сняла кандидата с выборов за "донос" на оппонента от КПРФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Съезд партии "Новые люди". Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Партия "Новые люди" сняла своего кандидата с муниципальных выборов в Москве за жалобу правоохранителям на оппонента, проводившего законную агитацию, сообщила РИА Новости руководитель московского отделения партии Анна Трофименко.
Ранее в соцсетях появилась информация, что "Новые люди" отозвали с выборов в Москве своего кандидата Артёма Ерошенко, который шёл по округу Северное Медведково, за то, что тот написал донос на кандидата от КПРФ.
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"Общее собрание регионального отделения в Москве партии "Новые люди" приняло решение отозвать кандидатуру Ерошенко Артёма Владимировича... Коротко о ситуации: Ерошенко вступил в конфликт с (кандидатом в муниципальные депутаты от партии КПРФ Александром - ред.) Ефимовым, затем вызвал полицию и потребовал задержать Ефимова за то, что тот нарушает "правила проведения публичных мероприятий". Полиция не увидела в действиях Ефимова нарушений. Несмотря на это, Ерошенко написал заявление, которое не имело никаких последствий", - рассказала Трофименко.
По её словам, в партии считают, что противодействие законной агитации кандидатов в депутаты недопустимо, "особенно если это делается путем написания доносов в правоохранительные органы".
"Мы выступаем за свободную конкуренцию на выборах и будем пресекать подобные действия со стороны наших сторонников и кандидатов", - добавила Трофименко.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов состоится в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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