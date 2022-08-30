https://ria.ru/20220830/vrachi-1813146543.html

Прокурор запросил для врачей Сушкевич и Белой по 13 лет колонии

Прокурор запросил для врачей Сушкевич и Белой по 13 лет колонии - РИА Новости, 30.08.2022

Прокурор запросил для врачей Сушкевич и Белой по 13 лет колонии

Прокурор во время обсуждения обвинительного вердикта присяжных попросил суд приговорить калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 13 годам колонии... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:22

2022-08-30T14:22

2022-08-30T14:22

россия

калининград

калининградский областной суд

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прокурор во время обсуждения обвинительного вердикта присяжных попросил суд приговорить калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 13 годам колонии каждую по делу об убийстве недоношенного младенца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прошу назначить Сушкевич и Белой наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с лишением права занимать врачебные должности на срок три года [после освобождения]", - заявил прокурор.Сегодня суд может уйти в совещательную комнату для вынесения итогового решения.Ранее присяжные решили признать врачей виновными, отметив также, что они не заслуживают снисхождения. Защита уже заявила, что обжалует вердикт, в том числе по той причине, что судья фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, защита – что злого умысла у них не было.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. На сегодняшнем заседании он также присутствует.

https://ria.ru/20220829/vrachi-1812409944.html

https://ria.ru/20220725/vich-1804352202.html

https://ria.ru/20211214/krasnoyarsk-1763590658.html

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Екатерина Зайцева

россия, калининград, калининградский областной суд, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), леонид рошаль, происшествия