https://ria.ru/20220830/vrachi-1813146543.html
Прокурор запросил для врачей Сушкевич и Белой по 13 лет колонии
Прокурор запросил для врачей Сушкевич и Белой по 13 лет колонии - РИА Новости, 30.08.2022
Прокурор запросил для врачей Сушкевич и Белой по 13 лет колонии
Прокурор во время обсуждения обвинительного вердикта присяжных попросил суд приговорить калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 13 годам колонии... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:22
2022-08-30T14:22
2022-08-30T14:22
россия
калининград
калининградский областной суд
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
леонид рошаль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прокурор во время обсуждения обвинительного вердикта присяжных попросил суд приговорить калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 13 годам колонии каждую по делу об убийстве недоношенного младенца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прошу назначить Сушкевич и Белой наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с лишением права занимать врачебные должности на срок три года [после освобождения]", - заявил прокурор.Сегодня суд может уйти в совещательную комнату для вынесения итогового решения.Ранее присяжные решили признать врачей виновными, отметив также, что они не заслуживают снисхождения. Защита уже заявила, что обжалует вердикт, в том числе по той причине, что судья фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, защита – что злого умысла у них не было.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. На сегодняшнем заседании он также присутствует.
https://ria.ru/20220829/vrachi-1812409944.html
https://ria.ru/20220725/vich-1804352202.html
https://ria.ru/20211214/krasnoyarsk-1763590658.html
россия
калининград
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининград, калининградский областной суд, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), леонид рошаль, происшествия
Россия, Калининград, Калининградский областной суд, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Леонид Рошаль, Происшествия
Прокурор запросил для врачей Сушкевич и Белой по 13 лет колонии
Прокурор запросил для врачей калининградского роддома Сушкевич и Белой по 13 лет колонии
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Прокурор во время обсуждения обвинительного вердикта присяжных попросил суд приговорить калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 13 годам колонии каждую по делу об убийстве недоношенного младенца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу назначить Сушкевич и Белой наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с лишением права занимать врачебные должности на срок три года [после освобождения]", - заявил прокурор.
Сегодня суд может уйти в совещательную комнату для вынесения итогового решения.
Ранее присяжные решили признать врачей виновными, отметив также, что они не заслуживают снисхождения. Защита уже заявила, что обжалует вердикт, в том числе по той причине, что судья фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.
За последнее время это одно из самых резонансных в России
"медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК
РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, защита – что злого умысла у них не было.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда
поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.
Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.
Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде
с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.
Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры
Верховный суд перенес слушания в Подмосковье
.
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата
" Леонид Рошаль
призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. На сегодняшнем заседании он также присутствует.