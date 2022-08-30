Иванов заявил, что в XXI веке в мире возможен бой за пресную воду
Спецпредставитель президента Иванов ожидает в XXI веке бой за пресную воду в мире
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Уже в XXI веке в мире может разразиться "бой" за пресную воду, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Если мы возьмем весь мир, там ситуация не такая радужная… В этом веке 21-м я вполне ожидаю бой из-за пресной воды в мире. Дефицит ее уже очевиден", - сказал Иванов в интервью телеканалу "Россия 24".
При этом он уточнил, что в России пресной воды "очень много", а леса поглощают больше углекислого газа, чем выделяется в стране. За счет этого, по словам спецпредставителя президента, РФ можно назвать экологическим донором планеты.
Иванов также выразил надежду, что Россия станет "огромным экспортером не просто продуктов питания, а экологически чистых продуктов питания".
5 июля, 12:00Наталия Сологуб: вода должна быть вне политики