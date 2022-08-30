https://ria.ru/20220830/voda-1813225653.html

Иванов заявил, что в XXI веке в мире возможен бой за пресную воду

Иванов заявил, что в XXI веке в мире возможен бой за пресную воду - РИА Новости, 30.08.2022

Иванов заявил, что в XXI веке в мире возможен бой за пресную воду

Уже в XXI веке в мире может разразиться "бой" за пресную воду, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:29

2022-08-30T17:29

2022-08-30T17:29

россия

сергей иванов (политик)

экология

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Уже в XXI веке в мире может разразиться "бой" за пресную воду, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов."Если мы возьмем весь мир, там ситуация не такая радужная… В этом веке 21-м я вполне ожидаю бой из-за пресной воды в мире. Дефицит ее уже очевиден", - сказал Иванов в интервью телеканалу "Россия 24".При этом он уточнил, что в России пресной воды "очень много", а леса поглощают больше углекислого газа, чем выделяется в стране. За счет этого, по словам спецпредставителя президента, РФ можно назвать экологическим донором планеты.Иванов также выразил надежду, что Россия станет "огромным экспортером не просто продуктов питания, а экологически чистых продуктов питания".

https://ria.ru/20220705/sologub-1800123270.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей иванов (политик), экология