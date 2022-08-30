Рейтинг@Mail.ru
Иванов заявил, что в XXI веке в мире возможен бой за пресную воду - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/voda-1813225653.html
Иванов заявил, что в XXI веке в мире возможен бой за пресную воду
Иванов заявил, что в XXI веке в мире возможен бой за пресную воду - РИА Новости, 30.08.2022
Иванов заявил, что в XXI веке в мире возможен бой за пресную воду
Уже в XXI веке в мире может разразиться "бой" за пресную воду, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:29
2022-08-30T17:29
россия
сергей иванов (политик)
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/70/1561157062_0:38:3079:1770_1920x0_80_0_0_7dbb17be34e73adc3819935545907b4b.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Уже в XXI веке в мире может разразиться "бой" за пресную воду, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов."Если мы возьмем весь мир, там ситуация не такая радужная… В этом веке 21-м я вполне ожидаю бой из-за пресной воды в мире. Дефицит ее уже очевиден", - сказал Иванов в интервью телеканалу "Россия 24".При этом он уточнил, что в России пресной воды "очень много", а леса поглощают больше углекислого газа, чем выделяется в стране. За счет этого, по словам спецпредставителя президента, РФ можно назвать экологическим донором планеты.Иванов также выразил надежду, что Россия станет "огромным экспортером не просто продуктов питания, а экологически чистых продуктов питания".
https://ria.ru/20220705/sologub-1800123270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/70/1561157062_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_e6d492aec107d11af58b60d27203a5ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей иванов (политик), экология
Россия, Сергей Иванов (политик), Экология
17:29 30.08.2022
 
Иванов заявил, что в XXI веке в мире возможен бой за пресную воду

Спецпредставитель президента Иванов ожидает в XXI веке бой за пресную воду в мире

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Уже в XXI веке в мире может разразиться "бой" за пресную воду, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Если мы возьмем весь мир, там ситуация не такая радужная… В этом веке 21-м я вполне ожидаю бой из-за пресной воды в мире. Дефицит ее уже очевиден", - сказал Иванов в интервью телеканалу "Россия 24".
При этом он уточнил, что в России пресной воды "очень много", а леса поглощают больше углекислого газа, чем выделяется в стране. За счет этого, по словам спецпредставителя президента, РФ можно назвать экологическим донором планеты.
Иванов также выразил надежду, что Россия станет "огромным экспортером не просто продуктов питания, а экологически чистых продуктов питания".
Заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 12:00
Наталия Сологуб: вода должна быть вне политики
 
РоссияСергей Иванов (политик)Экология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала