https://ria.ru/20220830/vizy-1813245955.html
Глава МИД Венгрии высказался против запрета на визы для россиян
Глава МИД Венгрии высказался против запрета на визы для россиян - РИА Новости, 30.08.2022
Глава МИД Венгрии высказался против запрета на визы для россиян
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что запрет на выдачу виз россиянам не является подходящим решением в нынешней РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:28
2022-08-30T18:28
2022-08-30T18:28
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
венгрия
мид венгрии
петер сийярто
россия
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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что запрет на выдачу виз россиянам не является подходящим решением в нынешней ситуации."Я не думаю, что запрет на визы (для россиян) - это подходящее решение в текущих обстоятельствах", - сказал Сийярто перед началом заседания глав МИД стран ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.
https://ria.ru/20220829/vizy-1812794886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, венгрия, мид венгрии, петер сийярто, россия
В мире, Евросоюз, Санкции в отношении России, Венгрия, МИД Венгрии, Петер Сийярто, Россия
Глава МИД Венгрии высказался против запрета на визы для россиян
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал запрет на визы для россиян неподходящим решением