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Глава МИД Франции не поддержала запрет на выдачу виз россиянам

Глава МИД Франции не поддержала запрет на выдачу виз россиянам - РИА Новости, 30.08.2022

Глава МИД Франции не поддержала запрет на выдачу виз россиянам

Глава МИД Франции Катрин Колонна не поддержала запрет на выдачу виз обычным россиянам. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:26

2022-08-30T18:26

2022-08-30T18:26

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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна не поддержала запрет на выдачу виз обычным россиянам.В Кремле ранее заявляли, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию.Перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе во вторник Колонна заявила, что в вопросе выдачи виз важно разделять президента России и его окружение, тех, кто поддерживает действия Москвы на Украине, и граждан России - студентов, журналистов."Первые ответственны за войну, вторые - нет", - сказала министр журналистам.Она добавила, что Франция хочет продолжать поддерживать связи с российским народом. Кроме того, по словам министра, российские бизнесмены из окружения президента и так находятся под санкциями, а значит не могут приехать в Европу.Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран ранее заявил, что у Парижа нет четкой позиции в отношении предложения запретить выдавать шенгенские визы россиянам и что этот вопрос будет обсуждаться на европейском уровне.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран союза в Чехии заявил, что страны ЕС на настоящий момент не имеют единой позиции по вопросу виз для граждан РФ.Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.

https://ria.ru/20220830/vizy-1813234194.html

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