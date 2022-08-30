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Власти поддержали предложение о рекламе отечественных вин на билбордах - РИА Новости, 30.08.2022
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Власти поддержали предложение о рекламе отечественных вин на билбордах
Власти поддержали предложение о рекламе отечественных вин на билбордах - РИА Новости, 30.08.2022
Власти поддержали предложение о рекламе отечественных вин на билбордах
Российские власти поддерживают внесенное в Госдуму предложение о разрешении размещать рекламу отечественного вина на билбордах и цифровых конструкциях вдоль... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:37
2022-08-30T19:37
вино
экономика
виктория абрамченко
россия
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские власти поддерживают внесенное в Госдуму предложение о разрешении размещать рекламу отечественного вина на билбордах и цифровых конструкциях вдоль дорог в "винных" регионах страны, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко и профильных министерствах.В пресс-службе Минсельхоза сообщили, что министерство поддерживает законопроект. "По поручению правительства Российской Федерации Минсельхоз совместно с федеральными ведомствами подготовил проект официального отзыва правительства на данный законопроект", - добавили в пресс-службе."Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала позицию Минсельхоза России по положениям законопроекта и проект положительного отзыва... Правительство готовит отзыв на законопроект о продвижении российского вина", - заявили в аппарате Абрамченко. Там отметили, что законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, а также увеличения производства качественной продукции.В пресс-службе Минпромторга РФ подчеркнули, что проект разработан в целях развития виноградарства и виноделия, способствующих увеличению объемов производства качественной винодельческой продукции, а также формирования культуры потребления вина на территории России и повышения информированности потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции."Законопроект поддерживается с учетом его доработки в соответствии с представленными к нему замечаниями в проекте официального отзыва... Минпромторг России поддержал проект официального отзыва правительства на данный законопроект", - заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.В феврале депутаты Алексей Гордеев, Владимир Кашин и Владимир Блоцкий внесли в Госдуму законопроект, разрешающий размещение наружной рекламы российских вин вдоль автодорог в регионах их производства. Документ разрешает рекламу российской винодельческой продукции защищенных наименований вдоль автодорог общего пользования на территориях субъектов РФ и виноградо-винодельческих зон, в границах которых она производится. Реклама будет размещаться с использованием конструкций, "монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их". Расстояние между конструкциями должно составлять не менее трех километров.
https://ria.ru/20220412/vino-1783164441.html
https://ria.ru/20220715/drink-1802514184.html
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вино, экономика, виктория абрамченко, россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Вино, Экономика, Виктория Абрамченко, Россия, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
19:37 30.08.2022
 
Власти поддержали предложение о рекламе отечественных вин на билбордах

Власти поддержали предложение о размещение рекламы российских вин на билбордах вдоль дорог

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Бутылки вина на конвейере. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские власти поддерживают внесенное в Госдуму предложение о разрешении размещать рекламу отечественного вина на билбордах и цифровых конструкциях вдоль дорог в "винных" регионах страны, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко и профильных министерствах.
В пресс-службе Минсельхоза сообщили, что министерство поддерживает законопроект. "По поручению правительства Российской Федерации Минсельхоз совместно с федеральными ведомствами подготовил проект официального отзыва правительства на данный законопроект", - добавили в пресс-службе.
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"Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала позицию Минсельхоза России по положениям законопроекта и проект положительного отзыва... Правительство готовит отзыв на законопроект о продвижении российского вина", - заявили в аппарате Абрамченко. Там отметили, что законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, а также увеличения производства качественной продукции.
В пресс-службе Минпромторга РФ подчеркнули, что проект разработан в целях развития виноградарства и виноделия, способствующих увеличению объемов производства качественной винодельческой продукции, а также формирования культуры потребления вина на территории России и повышения информированности потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции.
"Законопроект поддерживается с учетом его доработки в соответствии с представленными к нему замечаниями в проекте официального отзыва... Минпромторг России поддержал проект официального отзыва правительства на данный законопроект", - заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, слова которого приводятся в сообщении.
В феврале депутаты Алексей Гордеев, Владимир Кашин и Владимир Блоцкий внесли в Госдуму законопроект, разрешающий размещение наружной рекламы российских вин вдоль автодорог в регионах их производства. Документ разрешает рекламу российской винодельческой продукции защищенных наименований вдоль автодорог общего пользования на территориях субъектов РФ и виноградо-винодельческих зон, в границах которых она производится. Реклама будет размещаться с использованием конструкций, "монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их". Расстояние между конструкциями должно составлять не менее трех километров.
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ВиноЭкономикаВиктория АбрамченкоРоссияГосдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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