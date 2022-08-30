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Пушилин заявил, что ВСУ хотят помешать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/vfufn-1813101401.html
Пушилин заявил, что ВСУ хотят помешать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Пушилин заявил, что ВСУ хотят помешать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 30.08.2022
Пушилин заявил, что ВСУ хотят помешать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы помешать визиту миссии МАГАТЭ, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с иностранными журналистами. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T12:13
2022-08-30T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
владимир зеленский
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы помешать визиту миссии МАГАТЭ, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с иностранными журналистами.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности."Ради пиара, ради того, чтобы Украина и дальше могла себя выставлять жертвой, они готовы пойти буквально на все. Они не считаются с гражданским населением на освобожденных территориях, они не считаются со своими военнослужащими. Но еще что более чудовищно, что они, обстреливая Запорожскую атомную станцию, хотят помешать приезду миссии МАГАТЭ для того, чтобы они не смогли остановить вот то, что сейчас происходит", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в Telegram-канале мининформации ДНР.По мнению Пушилина, Владимир Зеленский понимает, какую угрозу несут обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС, однако он "переступает и через это". Глава ДНР также отметил, что ряд стран Запада "продолжает разжигать костер безумия на Украине".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220818/zaes-1810407475.html
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в мире, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский, донецкая народная республика, энергодар, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Энергодар, Россия, ООН
12:13 30.08.2022 (обновлено: 12:24 30.08.2022)
 
Пушилин заявил, что ВСУ хотят помешать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Пушилин: украинские войска, обстреливая Запорожскую АЭС, пытаются помешать визиту МАГАТЭ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы помешать визиту миссии МАГАТЭ, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с иностранными журналистами.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
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"Ради пиара, ради того, чтобы Украина и дальше могла себя выставлять жертвой, они готовы пойти буквально на все. Они не считаются с гражданским населением на освобожденных территориях, они не считаются со своими военнослужащими. Но еще что более чудовищно, что они, обстреливая Запорожскую атомную станцию, хотят помешать приезду миссии МАГАТЭ для того, чтобы они не смогли остановить вот то, что сейчас происходит", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в Telegram-канале мининформации ДНР.
По мнению Пушилина, Владимир Зеленский понимает, какую угрозу несут обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС, однако он "переступает и через это". Глава ДНР также отметил, что ряд стран Запада "продолжает разжигать костер безумия на Украине".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЭнергодарРоссияООН
 
 
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