https://ria.ru/20220830/ukraintsy-1813053894.html

Политолог: уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью

Политолог: уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью - РИА Новости, 30.08.2022

Политолог: уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью

Сейчас на Украине все дорожает чуть ли не каждый день, инфляция уже перевалила за 20%, цены на продукты питания увеличились в среднем на 35%, уровень жизни... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T07:55

2022-08-30T07:55

2022-08-30T11:15

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сейчас на Украине все дорожает чуть ли не каждый день, инфляция уже перевалила за 20%, цены на продукты питания увеличились в среднем на 35%, уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью, люди проедают последние накопления, заявил РИА Новости политолог, доцент, преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев."Особенно резко подскочили цены на топливо – почти на 90%. Уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью, люди проедают последние накопления", - добавил эксперт.И все это при том, заметил он, что Украина всегда была сильна своим сельским хозяйством. "Но оно, как, впрочем, все сегодня в стране, приходит в окончательный упадок. Дело дошло до того, что говорить сейчас об экономике Украины нет смысла, поскольку ее нет", - подчеркнул Суздальцев.Однако голод, по его мнению, стране не грозит."Во-первых, украинский народ очень эластичный, он давно привык ко всем передрягам, которые сотрясают его все 30 лет самостийности. Во-вторых, не будем забывать, что это – все-таки южный народ, где у многих есть приусадебные хозяйства или родственники, имеющие свои сады-огороды, всякую живность. Словом, им проще выживать. Вернее, скажу так – украинцы привыкли выживать, поскольку власти уже давно махнули на них рукой", - заключил эксперт.Читайте полный текст интервью Андрея Суздальцева >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220816/sakhar-1810091456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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