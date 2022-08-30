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Политолог: уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью
Политолог: уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью - РИА Новости, 30.08.2022
Политолог: уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью
Сейчас на Украине все дорожает чуть ли не каждый день, инфляция уже перевалила за 20%, цены на продукты питания увеличились в среднем на 35%, уровень жизни... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T07:55
2022-08-30T07:55
2022-08-30T11:15
украина
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сейчас на Украине все дорожает чуть ли не каждый день, инфляция уже перевалила за 20%, цены на продукты питания увеличились в среднем на 35%, уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью, люди проедают последние накопления, заявил РИА Новости политолог, доцент, преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев."Особенно резко подскочили цены на топливо – почти на 90%. Уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью, люди проедают последние накопления", - добавил эксперт.И все это при том, заметил он, что Украина всегда была сильна своим сельским хозяйством. "Но оно, как, впрочем, все сегодня в стране, приходит в окончательный упадок. Дело дошло до того, что говорить сейчас об экономике Украины нет смысла, поскольку ее нет", - подчеркнул Суздальцев.Однако голод, по его мнению, стране не грозит."Во-первых, украинский народ очень эластичный, он давно привык ко всем передрягам, которые сотрясают его все 30 лет самостийности. Во-вторых, не будем забывать, что это – все-таки южный народ, где у многих есть приусадебные хозяйства или родственники, имеющие свои сады-огороды, всякую живность. Словом, им проще выживать. Вернее, скажу так – украинцы привыкли выживать, поскольку власти уже давно махнули на них рукой", - заключил эксперт.Читайте полный текст интервью Андрея Суздальцева >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220816/sakhar-1810091456.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, в мире
07:55 30.08.2022 (обновлено: 11:15 30.08.2022)
Политолог: уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью
Политолог Суздальцев: уровень инфляции на Украине уже перевалил за 20 процентов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сейчас на Украине все дорожает чуть ли не каждый день, инфляция уже перевалила за 20%, цены на продукты питания увеличились в среднем на 35%, уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью, люди проедают последние накопления, заявил РИА Новости политолог, доцент, преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
"В стране все дорожает, кажется, не по дням, а по часам. Уровень инфляции уже перевалил за 20%. Цены на продукты питания увеличились в среднем на 35%. Пачка гречки, допустим, в пересчете на рубли стоит сейчас 270-300 рублей, из магазинов исчезает соль", - сказал он.
"Особенно резко подскочили цены на топливо – почти на 90%. Уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью, люди проедают последние накопления", - добавил эксперт.
И все это при том, заметил он, что Украина
всегда была сильна своим сельским хозяйством. "Но оно, как, впрочем, все сегодня в стране, приходит в окончательный упадок. Дело дошло до того, что говорить сейчас об экономике Украины нет смысла, поскольку ее нет", - подчеркнул Суздальцев.
Однако голод, по его мнению, стране не грозит.
"Во-первых, украинский народ очень эластичный, он давно привык ко всем передрягам, которые сотрясают его все 30 лет самостийности. Во-вторых, не будем забывать, что это – все-таки южный народ, где у многих есть приусадебные хозяйства или родственники, имеющие свои сады-огороды, всякую живность. Словом, им проще выживать. Вернее, скажу так – украинцы привыкли выживать, поскольку власти уже давно махнули на них рукой", - заключил эксперт.