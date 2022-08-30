https://ria.ru/20220830/suzdaltsev-1812885903.html

Андрей Суздальцев: экономики Украины сейчас просто нет

Андрей Суздальцев: экономики Украины сейчас просто нет - РИА Новости, 30.08.2022

Андрей Суздальцев: экономики Украины сейчас просто нет

Направляя свою финансовую помощь Украине, Запад даже не представляет, какого нахлебника он получил, считает доцент факультета мировой экономики и мировой... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:00

2022-08-30T11:00

2022-08-30T11:00

интервью

андрей суздальцев

украина

киев

россия

высшая школа экономики (вшэ)

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Направляя свою финансовую помощь Украине, Запад даже не представляет, какого нахлебника он получил, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. В интервью РИА Новости он рассказал, каков сейчас на вкус украинский борщ, почему власти Украины позволяют Польше все скупать в стране, и как Киев превратился сегодня в крупнейшую биржу оружия в Европе. Беседовал Серго Кухианидзе.– Что происходит с украинским борщом, точнее со всем известным "индексом борща", по которому аналитики обычно определяют стоимость жизни на Украине?– По официальной статистике, индекс борща вырос на Украине за год более, чем на 40%. В стране все дорожает, кажется, не по дням, а по часам. Уровень инфляции уже перевалил за 20%. Цены на продукты питания увеличились в среднем на 35%. Пачка гречки, допустим, в пересчете на рубли стоит сейчас 270-300 рублей, из магазинов исчезает соль. Особенно резко подскочили цены на топливо – почти на 90%. Уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью, люди проедают последние накопления. Если так пойдет и дальше, то, боюсь, что им будет крайне сложно собрать все необходимые ингредиенты для традиционного борща. И все это при том, что Украина всегда была сильна своим сельским хозяйством. Но оно, как, впрочем, все сегодня в стране, приходит в окончательный упадок. Дело дошло до того, что говорить сейчас об экономике Украины нет смысла, поскольку ее нет.– Какую-то жуткую картину вы нарисовали. Чем люди-то занимаются?– Большинство маются, мечутся, как-то выживают. Других призвали под ружье, третьи, таких миллионы, покинули страну. Из 40-миллионого населения сегодня на Украине осталось миллионов 25.– Вы говорите, что промышленности в стране нет, сельское хозяйство находится в плачевном состоянии, возникает вопрос: не грозит ли Украине голод?– Нет, голод ей не грозит. Во-первых, украинский народ очень эластичный, он давно привык ко всем передрягам, которые сотрясают его все 30 лет самостийности. Во-вторых, не будем забывать, что это – все-таки южный народ, где у многих есть приусадебные хозяйства или родственники, имеющие свои сады-огороды, всякую живность. Словом, им проще выживать. Вернее, скажу так: украинцы привыкли выживать, поскольку власти уже давно махнули на них рукой.По сути, после того, как распался Советский Союз, страна потеряла свою государственность. Впрочем, ничего нового в этом нет, исторически государство за редким исключением всегда для украинцев было чужим. Ведь ими правили то австро-венгры, то поляки, то румыны…Нынешние власти, по сути, они продолжили то, что делали разные иноземцы, веками обкрадывавшие население страны. Странно ли в этой связи, что с 1991 года, момента получения Украиной независимости, в стране не было принято ни одного национального проекта. Зачем этим заморачивать себе голову! Знаете, что говорили крымчане в 2014 году, когда полуостров стал российским: "Государство пришло"!– Послушать вас, так все атрибуты украинской государственности – флаг, герб, гимн – "липа"?– Липа не липа, но одно могу сказать точно: украинские политики давно живут в совершенно иной реальности, они не смотрят в сторону своего народа, игнорируют его. Позиция официального Киева элементарна до циничности: пусть украинцы сами разбираются в своих проблемах. Это их личное дело. То же самое, к слову, я наблюдал в свое время и в Прибалтике, и в Молдове, как только к власти там приходили "брюссельские правительства". Для киевских властей самое главное – как можно больше хапнуть. Не об этом ли говорит кредитная ставка, которую Центральный банк Украины недавно поднял до 25%. Я считаю, что это сигнал к эвакуации: грабь и вали!Политический класс Украины реально паразитирует на своей стране, вывозит из нее все, что только можно. Только представьте, 47% ее ВВП неподконтрольно государству. Коррупция давно стала в стране экономическим фактором. Там она считается нормой и никого уже не удивляет. "Отстегнуть" – ключевое слово при проведении практически любых проектов. Получается замкнутый круг: если вы ведете на Украине борьбу с коррупцией, то фактически боретесь против властей. Неудивительно, что вся сегодняшняя киевская элита уже к весне 2022 года превратилась в миллиардеров. Обогащается она сейчас так быстро на несчастье своей страны. Знаете, лишь 30% оружия, что идет в настоящее время с Запада, доходит до украинской армии. Остальное распродается налево-направо. Помните, в одном голливудском фильме есть эпизод, где показано, как на Украине после распада СССР лихо распродавали советскую военную технику: "Купите пять танков, шестой – в придачу бесплатно!". Киев превратился сегодня в большую военную биржу. Отовариваются там все, кому не лень. Часть оружия распродается прямо на границе с Польшей.– В начале августа промелькнуло сообщение Службы внешней разведки РФ, что по имеющимся у нее данным, украинские власти начали постепенно отдавать Польше контроль над отраслями национальной экономики…– Да, поляки, подчеркну, особенно поляки, действительно сейчас там все сметают подчистую: скупают земли, еще оставшиеся заводы, которые Киев перевозит в спешном порядке из восточных районов в западные, вывозят зерно с 50% скидкой, которое перепродают тут же втридорога в Европе…Ведь Польша всегда считала украинцев холопами, а тут представился такой шанс навсегда прибрать соседнюю страну к рукам. Знающие люди прямо говорят: "Украина вновь кинулась в ноги к своим панам!". Все финансовые потоки, что направляет в настоящее время Запад на Украину, также идут главным образом через польские банки и фонды, не говоря уже о том, что Киев еще зимой вывез в Польшу весь свой золотовалютный запас.Важно подчеркнуть, что курс на разграбление страны был взят не в феврале нынешнего года, после начала российской спецоперации. Власти целенаправленно шли к этому на протяжении последних 30 лет. Сначала они достаточно долгое время прожирали то, что осталось от СССР: промышленные предприятия, огромный коммерческий флот, свою авиацию…Затем Украина решила сесть на шею России. За все эти годы Москва "вбухала" в Киев около 200 миллиардов долларов. Когда же нам это надоело, Киев решил обратиться к Западу, вступить в Европейский союз. "Инвестируйте в Украину", – кричали в Киеве, – "Россия на нас нападет". Помню, как один киевский политолог на полном серьезе говорил мне: "Россия на нас точно нападет, потому, что вы завидуете нам: у нас есть черешня, а у вас ее нет!".Как бы глупо не звучала эта фраза, зависть играет не последнюю роль не только в отношениях между людьми, но и между странами. На Украине всегда хотели, чтобы Россия ей завидовала. Это своего рода комплекс неполноценности, охвативший, к слову, и другие страны бывшего СССР: Россия должна жить хуже, иначе зачем было выходить из Советского Союза? При этом, почему-то, начиная с 1991 года, не мы ездим к ним на заработки, а они к нам. До недавнего времени, между прочим, в России трудилось более 3,5 миллионов украинцев...Таким образом, могу ответственно заявить, власти Украины сознательно на протяжении последних восьми лет занимались провокациями, втягивались в войну. Они видели в ней выход, единственный шанс спасти пустую казну. Ведь война – это деньги. Киев, чтобы выжить, просит, например, сегодня у Запада семь миллиардов долларов в месяц.– Финансовая пропасть, утверждал Остап Бендер, – самая глубокая пропасть, в нее можно падать всю жизнь…– Вот-вот, это – как раз киевский вариант. По крайней мере, власти Украины совершенно не волнует глубина той финансовой пропасти, в которую они стремительно падают. Ведь иждивенчество давно стало сутью киевских властей.Они искренне верят, что все долги Запад простит, ведь они воюют со злом. Причем, не сомневаются, что в этой борьбе непременно одержат победу. "Ведь на нашей стороне 50 западных стран!", – говорят они. И чем дольше будет длиться война, тем им лучше, это ж доход для киевской верхушки. Все остальное им мало интересно. Пусть гибнут предприятия, заводы, промышленность, сельское хозяйство… Запад потом даст денег и все восстановит. То тащить их должна была Россия, теперь Запад. Запад построит новые заводы, новую экономику. "Главное – как хорошо, что все это не висит на нас", – рассуждают власти Украины. Словом, для официального Киева война – нормальный промысел. Их философия: война все спишет.Запад, направляя свою финансовую помощь, даже не представляет, какого нахлебника он получили. Украина – настоящая прорва. Из-за нее сегодня лихорадит весь мир. Повсеместно растут цены на электроэнергию, жилье, продукты питания. Это ощущают уже не только в Азии, Африке, Латинской Америке, но и в США, и в Европе, где начинают раздаваться голоса протеста в адрес своих правительств: оставьте Украину, займитесь своими внутренними проблемами. Люди не хотят страдать из-за Украины, о которой до недавнего времени и слыхом не слыхали. Когда это, наконец, поймут в Вашингтоне и в Брюсселе?

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html

https://ria.ru/20220617/investitsii-1796319080.html

https://ria.ru/20220706/ukraina-1800795950.html

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html

https://ria.ru/20220813/ukraina-1809344430.html

украина

киев

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, андрей суздальцев, украина, киев, россия, высшая школа экономики (вшэ)