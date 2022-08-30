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Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Киевом территорий фантазиями - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/ukraina-1813085555.html
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Киевом территорий фантазиями
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Киевом территорий фантазиями - РИА Новости, 30.08.2022
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Киевом территорий фантазиями
Очередное заявление Владимира Зеленского о возврате Киевом утраченных территорий являются фантазиями, считает первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:20
2022-08-30T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
совет федерации рф
владимир джабаров
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Очередное заявление Владимира Зеленского о возврате Киевом утраченных территорий являются фантазиями, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее Зеленский вновь заявил о том, что Киев не откажется от восточных территорий."Мы знали, что Зеленский неплохой артист-комик. Но оказывается, он ещё и фантазёр. Читаем его выступления и дух захватывает от полёта его фантазии", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
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в мире, россия, украина, совет федерации рф, владимир джабаров, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:20 30.08.2022
 
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Киевом территорий фантазиями

Сенатор Джабаров назвал Зеленского фантазером за слова о возврате Киевом территорий

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Очередное заявление Владимира Зеленского о возврате Киевом утраченных территорий являются фантазиями, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее Зеленский вновь заявил о том, что Киев не откажется от восточных территорий.
"Мы знали, что Зеленский неплохой артист-комик. Но оказывается, он ещё и фантазёр. Читаем его выступления и дух захватывает от полёта его фантазии", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСовет Федерации РФВладимир ДжабаровВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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