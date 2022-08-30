https://ria.ru/20220830/ukraina-1813085555.html

Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Киевом территорий фантазиями

Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Киевом территорий фантазиями - РИА Новости, 30.08.2022

Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Киевом территорий фантазиями

Очередное заявление Владимира Зеленского о возврате Киевом утраченных территорий являются фантазиями, считает первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T11:20

2022-08-30T11:20

2022-08-30T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир джабаров

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Очередное заявление Владимира Зеленского о возврате Киевом утраченных территорий являются фантазиями, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее Зеленский вновь заявил о том, что Киев не откажется от восточных территорий."Мы знали, что Зеленский неплохой артист-комик. Но оказывается, он ещё и фантазёр. Читаем его выступления и дух захватывает от полёта его фантазии", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, совет федерации рф, владимир джабаров, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр