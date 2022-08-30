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Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Киевом территорий фантазиями
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Киевом территорий фантазиями - РИА Новости, 30.08.2022
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Киевом территорий фантазиями
Очередное заявление Владимира Зеленского о возврате Киевом утраченных территорий являются фантазиями, считает первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:20
2022-08-30T11:20
2022-08-30T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
совет федерации рф
владимир джабаров
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Очередное заявление Владимира Зеленского о возврате Киевом утраченных территорий являются фантазиями, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее Зеленский вновь заявил о том, что Киев не откажется от восточных территорий."Мы знали, что Зеленский неплохой артист-комик. Но оказывается, он ещё и фантазёр. Читаем его выступления и дух захватывает от полёта его фантазии", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Киевом территорий фантазиями
Сенатор Джабаров назвал Зеленского фантазером за слова о возврате Киевом территорий