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Польша прибирает Украину к рукам, заявил эксперт ВШЭ - РИА Новости, 30.08.2022
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Польша прибирает Украину к рукам, заявил эксперт ВШЭ
Польша прибирает Украину к рукам, заявил эксперт ВШЭ - РИА Новости, 30.08.2022
Польша прибирает Украину к рукам, заявил эксперт ВШЭ
Польский бизнес сметает сейчас на Украине все подчистую – скупает земли, заводы, сельхозпродукцию, ведь Польша всегда считала украинцев холопами, а тут... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:14
2022-08-30T11:16
в мире
украина
польша
бизнес
андрей суздальцев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Польский бизнес сметает сейчас на Украине все подчистую – скупает земли, заводы, сельхозпродукцию, ведь Польша всегда считала украинцев холопами, а тут представился шанс навсегда прибрать соседнюю страну к рукам, заявил РИА Новости политолог, доцент, преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев."Поляки, подчеркну, особенно поляки, сейчас все сметают на Украине подчистую: скупают земли, еще оставшиеся заводы, которые Киев перевозит в спешном порядке из восточных районов в западные, вывозят зерно с 50% скидкой, которое перепродают тут же втридорога в Европе… Ведь Польша всегда считала украинцев холопами, а тут представился такой шанс навсегда прибрать соседнюю страну к рукам", - сказал он.Знающие люди, по его словам, прямо говорят: "Украина вновь кинулась в ноги к своим панам!"."Все финансовые потоки, что направляет в настоящее время Запад на Украину, также идут главным образом через польские банки и фонды, не говоря уже о том, что Киев еще зимой вывез в Польшу весь свой золотовалютный запас", - заметил эксперт.Важно подчеркнуть, сказал он, что курс на разграбление страны был взят не в феврале нынешнего года, после начала российской спецоперации, Киев целенаправленно шел к этому на протяжении последних 30 лет."Таким образом, могу ответственно заявить, власти Украины сознательно занимались провокациями, втягивались в войну. Они видели в ней выход, единственный шанс спасти пустую казну. Ведь война – это деньги. Киев, чтобы выжить, просит, например, сегодня у Запада 7 миллиардов долларов в месяц", - заключил Суздальцев.Читайте полный текст интервью Андрея Суздальцева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220817/aktivy-1810273089.html
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в мире, украина, польша, бизнес, андрей суздальцев
В мире, Украина, Польша, Бизнес, Андрей Суздальцев
10:14 30.08.2022 (обновлено: 11:16 30.08.2022)
 
Польша прибирает Украину к рукам, заявил эксперт ВШЭ

Эксперт Суздальцев: польский бизнес активно скупает украинские предприятия

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Польши и Украины в Варшаве
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Польский бизнес сметает сейчас на Украине все подчистую – скупает земли, заводы, сельхозпродукцию, ведь Польша всегда считала украинцев холопами, а тут представился шанс навсегда прибрать соседнюю страну к рукам, заявил РИА Новости политолог, доцент, преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
"Поляки, подчеркну, особенно поляки, сейчас все сметают на Украине подчистую: скупают земли, еще оставшиеся заводы, которые Киев перевозит в спешном порядке из восточных районов в западные, вывозят зерно с 50% скидкой, которое перепродают тут же втридорога в Европе… Ведь Польша всегда считала украинцев холопами, а тут представился такой шанс навсегда прибрать соседнюю страну к рукам", - сказал он.
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Знающие люди, по его словам, прямо говорят: "Украина вновь кинулась в ноги к своим панам!".
"Все финансовые потоки, что направляет в настоящее время Запад на Украину, также идут главным образом через польские банки и фонды, не говоря уже о том, что Киев еще зимой вывез в Польшу весь свой золотовалютный запас", - заметил эксперт.
Важно подчеркнуть, сказал он, что курс на разграбление страны был взят не в феврале нынешнего года, после начала российской спецоперации, Киев целенаправленно шел к этому на протяжении последних 30 лет.
"Таким образом, могу ответственно заявить, власти Украины сознательно занимались провокациями, втягивались в войну. Они видели в ней выход, единственный шанс спасти пустую казну. Ведь война – это деньги. Киев, чтобы выжить, просит, например, сегодня у Запада 7 миллиардов долларов в месяц", - заключил Суздальцев.
Читайте полный текст интервью Андрея Суздальцева >>
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