https://ria.ru/20220830/ukraina-1813058272.html

Власти Украины паразитируют на своей стране, заявил эксперт

Власти Украины паразитируют на своей стране, заявил эксперт - РИА Новости, 30.08.2022

Власти Украины паразитируют на своей стране, заявил эксперт

Украинские политики сегодня живут в иной реальности, ее суть "грабь и беги", они откровенно паразитируют на стране, полностью игнорируя свой народ, заявил РИА... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:04

2022-08-30T09:04

2022-08-30T11:16

в мире

украина

андрей суздальцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские политики сегодня живут в иной реальности, ее суть "грабь и беги", они откровенно паразитируют на стране, полностью игнорируя свой народ, заявил РИА Новости политолог, доцент, преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев."Политический класс Украины давно живет в совершенно иной реальности, он откровенно паразитирует на стране, полностью игнорирует свой народ. Для киевских властей главное – как можно больше хапнуть. Не об этом ли говорит кредитная (учетная - ред.) ставка, которую Центральный банк Украины недавно поднял до 25%. Я считаю, что это сигнал к эвакуации: грабь и вали!", - сказал он.Экономическая коррупция, по его словам, стала нормой. "Только представьте, 47% ее ВВП неподконтрольно государству. "Отстегнуть" - ключевое слово при проведении практически любых проектов. Получается замкнутый круг, если вы ведете на Украине борьбу с коррупцией, то фактически боретесь против властей", - подчеркнул эксперт.Неудивительно, что вся сегодняшняя киевская элита, заметил он, уже к весне 2022 года превратилась в миллиардеров."Обогащается она сейчас так быстро на несчастье своей страны. Лишь 30% оружия, что идет в настоящее время с Запада, доходит до украинской армии. Остальное распродается налево-направо. Киев превратился сегодня в большую военную биржу. Отовариваются там все, кому не лень. Часть оружия распродается прямо на границе с Польшей", - заключил Суздальцев.Читайте полный текст интервью Андрея Суздальцева >>

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812953345.html

https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, андрей суздальцев