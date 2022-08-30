https://ria.ru/20220830/ukraina-1813058272.html
Власти Украины паразитируют на своей стране, заявил эксперт
Власти Украины паразитируют на своей стране, заявил эксперт - РИА Новости, 30.08.2022
Власти Украины паразитируют на своей стране, заявил эксперт
Украинские политики сегодня живут в иной реальности, ее суть "грабь и беги", они откровенно паразитируют на стране, полностью игнорируя свой народ, заявил РИА... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:04
2022-08-30T09:04
2022-08-30T11:16
в мире
украина
андрей суздальцев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские политики сегодня живут в иной реальности, ее суть "грабь и беги", они откровенно паразитируют на стране, полностью игнорируя свой народ, заявил РИА Новости политолог, доцент, преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев."Политический класс Украины давно живет в совершенно иной реальности, он откровенно паразитирует на стране, полностью игнорирует свой народ. Для киевских властей главное – как можно больше хапнуть. Не об этом ли говорит кредитная (учетная - ред.) ставка, которую Центральный банк Украины недавно поднял до 25%. Я считаю, что это сигнал к эвакуации: грабь и вали!", - сказал он.Экономическая коррупция, по его словам, стала нормой. "Только представьте, 47% ее ВВП неподконтрольно государству. "Отстегнуть" - ключевое слово при проведении практически любых проектов. Получается замкнутый круг, если вы ведете на Украине борьбу с коррупцией, то фактически боретесь против властей", - подчеркнул эксперт.Неудивительно, что вся сегодняшняя киевская элита, заметил он, уже к весне 2022 года превратилась в миллиардеров."Обогащается она сейчас так быстро на несчастье своей страны. Лишь 30% оружия, что идет в настоящее время с Запада, доходит до украинской армии. Остальное распродается налево-направо. Киев превратился сегодня в большую военную биржу. Отовариваются там все, кому не лень. Часть оружия распродается прямо на границе с Польшей", - заключил Суздальцев.Читайте полный текст интервью Андрея Суздальцева >>
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812953345.html
https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, андрей суздальцев
В мире, Украина, Андрей Суздальцев
09:04 30.08.2022 (обновлено: 11:16 30.08.2022)
Власти Украины паразитируют на своей стране, заявил эксперт
Эксперт ВШЭ Суздальцев: политический класс Украины паразитирует на стране, игнорируя народ
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские политики сегодня живут в иной реальности, ее суть "грабь и беги", они откровенно паразитируют на стране, полностью игнорируя свой народ, заявил РИА Новости политолог, доцент, преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
"Политический класс Украины
давно живет в совершенно иной реальности, он откровенно паразитирует на стране, полностью игнорирует свой народ. Для киевских властей главное – как можно больше хапнуть. Не об этом ли говорит кредитная (учетная - ред.) ставка, которую Центральный банк Украины недавно поднял до 25%. Я считаю, что это сигнал к эвакуации: грабь и вали!", - сказал он.
Экономическая коррупция, по его словам, стала нормой. "Только представьте, 47% ее ВВП неподконтрольно государству. "Отстегнуть" - ключевое слово при проведении практически любых проектов. Получается замкнутый круг, если вы ведете на Украине борьбу с коррупцией, то фактически боретесь против властей", - подчеркнул эксперт.
Неудивительно, что вся сегодняшняя киевская элита, заметил он, уже к весне 2022 года превратилась в миллиардеров.
"Обогащается она сейчас так быстро на несчастье своей страны. Лишь 30% оружия, что идет в настоящее время с Запада, доходит до украинской армии. Остальное распродается налево-направо. Киев
превратился сегодня в большую военную биржу. Отовариваются там все, кому не лень. Часть оружия распродается прямо на границе с Польшей", - заключил Суздальцев.