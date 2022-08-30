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Twitter ответил на уведомление Маска о расторжении соглашения о слиянии - РИА Новости, 30.08.2022
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Twitter ответил на уведомление Маска о расторжении соглашения о слиянии
Twitter ответил на уведомление Маска о расторжении соглашения о слиянии - РИА Новости, 30.08.2022
Twitter ответил на уведомление Маска о расторжении соглашения о слиянии
Социальная сеть Twitter ответила на второе уведомление предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска о расторжении соглашения о слиянии на... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:59
2022-08-30T17:01
технологии
илон маск
сша
twitter
в мире
интернет
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Социальная сеть Twitter ответила на второе уведомление предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, следует из документа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)."Как и в случае с вашим предполагаемым уведомлением о расторжении от 8 июля 2022 года, предполагаемое расторжение, изложенное в вашем письме от 29 августа 2022 года, является недействительным и неправомерным... Оно основано исключительно на заявлениях третьей стороны, которые, как ранее заявлял Twitter, изобилуют несоответствиями и неточностями и лишены важного контекста", - приводится в документе письмо представителей соцсети.Там подчеркивается, что Twitter не нарушил ни одного из своих заявлений или обязательств по соглашению, не испытал и вряд ли испытает существенное неблагоприятное изменение обстоятельств. "Twitter намерен исполнить соглашение и завершить сделку по цене и на условиях, согласованных со стороной Маска", - говорится в письме.Ранее во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала письмо представителей Илона Маска от 29 августа, направленное Twitter, о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, отличных от тех, которые были изложены ранее.К причинам расторжения представитель Маска относит несоблюдение Twitter своих обязательств в соответствии с постановлением от 2011 года и своих общих обязательств в отношении конфиденциальности данных, недобросовестной торговой практики и законов и правил о защите прав потребителей. Кроме того, в документе говорится об уязвимости соцсети для системных сбоев, а также незаконном присвоении и нарушении Twitter прав интеллектуальной собственности третьих лиц.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. И позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от её покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20220825/tvitter-1812115020.html
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технологии, илон маск, сша, twitter, в мире, интернет
Технологии, Илон Маск, США, Twitter, В мире, Интернет
16:59 30.08.2022 (обновлено: 17:01 30.08.2022)
 
Twitter ответил на уведомление Маска о расторжении соглашения о слиянии

Социальная сеть Twitter ответила на уведомление Маска о расторжении соглашения о слиянии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Социальная сеть Twitter ответила на второе уведомление предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, следует из документа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
"Как и в случае с вашим предполагаемым уведомлением о расторжении от 8 июля 2022 года, предполагаемое расторжение, изложенное в вашем письме от 29 августа 2022 года, является недействительным и неправомерным... Оно основано исключительно на заявлениях третьей стороны, которые, как ранее заявлял Twitter, изобилуют несоответствиями и неточностями и лишены важного контекста", - приводится в документе письмо представителей соцсети.
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Там подчеркивается, что Twitter не нарушил ни одного из своих заявлений или обязательств по соглашению, не испытал и вряд ли испытает существенное неблагоприятное изменение обстоятельств. "Twitter намерен исполнить соглашение и завершить сделку по цене и на условиях, согласованных со стороной Маска", - говорится в письме.
Ранее во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала письмо представителей Илона Маска от 29 августа, направленное Twitter, о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, отличных от тех, которые были изложены ранее.
К причинам расторжения представитель Маска относит несоблюдение Twitter своих обязательств в соответствии с постановлением от 2011 года и своих общих обязательств в отношении конфиденциальности данных, недобросовестной торговой практики и законов и правил о защите прав потребителей. Кроме того, в документе говорится об уязвимости соцсети для системных сбоев, а также незаконном присвоении и нарушении Twitter прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
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В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. И позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от её покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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