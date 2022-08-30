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Маск расторг соглашение с Twitter о слиянии на новых основаниях - РИА Новости, 30.08.2022
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Маск расторг соглашение с Twitter о слиянии на новых основаниях
Маск расторг соглашение с Twitter о слиянии на новых основаниях - РИА Новости, 30.08.2022
Маск расторг соглашение с Twitter о слиянии на новых основаниях
Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уведомил Twitter о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:24
2022-08-30T14:24
технологии
twitter
илон маск
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уведомил Twitter о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, отличных от тех, которые были изложены ранее, следует из документа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC)."Двадцать девятого августа 2022 года консультанты отчитывающегося лица направили письмо в Twitter, официально уведомив Twitter о том, что отчитывающееся лицо расторгает соглашение о слиянии по дополнительным основаниям, отличным от оснований, изложенных в письме отчитывающегося лица в Twitter от 8 июля 2022 года о расторжении соглашения о слиянии", - говорится в документе.Представитель Маска объяснил в своем письме, что новое уведомление направлено на случай, если уведомление от 8 июля будет признано недействительным по каким-либо причинам.К причинам расторжения представитель Маска относит несоблюдение Twitter своих обязательств в соответствии с постановлением от 2011 года о согласии, так и своих общих обязательств в отношении конфиденциальности данных, недобросовестной торговой практики и законов и правил о защите прав потребителей. Кроме того, в документе говорится об уязвимости соцсети для системных сбоев, а также незаконном присвоении и нарушении Twitter прав интеллектуальной собственности третьих лиц.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых, в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. И позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от её покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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технологии, twitter, илон маск, в мире, сша
Технологии, Twitter, Илон Маск, В мире, США
14:24 30.08.2022
 
Маск расторг соглашение с Twitter о слиянии на новых основаниях

Бизнесмен Маск уведомил Twitter о расторжении соглашения о слиянии на новых основаниях

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уведомил Twitter о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, отличных от тех, которые были изложены ранее, следует из документа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
"Двадцать девятого августа 2022 года консультанты отчитывающегося лица направили письмо в Twitter, официально уведомив Twitter о том, что отчитывающееся лицо расторгает соглашение о слиянии по дополнительным основаниям, отличным от оснований, изложенных в письме отчитывающегося лица в Twitter от 8 июля 2022 года о расторжении соглашения о слиянии", - говорится в документе.
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Представитель Маска объяснил в своем письме, что новое уведомление направлено на случай, если уведомление от 8 июля будет признано недействительным по каким-либо причинам.
К причинам расторжения представитель Маска относит несоблюдение Twitter своих обязательств в соответствии с постановлением от 2011 года о согласии, так и своих общих обязательств в отношении конфиденциальности данных, недобросовестной торговой практики и законов и правил о защите прав потребителей. Кроме того, в документе говорится об уязвимости соцсети для системных сбоев, а также незаконном присвоении и нарушении Twitter прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых, в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. И позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от её покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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