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Россия и Белоруссия разрабатывают новый спутник дистанционного зондирования
Россия и Белоруссия разрабатывают новый спутник дистанционного зондирования - РИА Новости, 30.08.2022
Россия и Белоруссия разрабатывают новый спутник дистанционного зондирования
В разработке в России и Белоруссии находится новый спутник дистанционного зондирования Земли, имеющий сверхвысокое разрешение, который позже может войти в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:59
2022-08-30T19:59
2022-08-30T19:59
союзное государство
белоруссия
россия
земля
российская академия наук
космос
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МИНСК, 30 авг - РИА Новости. В разработке в России и Белоруссии находится новый спутник дистанционного зондирования Земли, имеющий сверхвысокое разрешение, который позже может войти в совместную орбитальную группировку, сообщил директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой в ходе круглого стола "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах".Круглый стол прошел в рамках пресс-тура для журналистов двух стран, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.Как отметил ученый, сотрудничество двух стран в области дистанционного зондирования Земли длится уже давно, на орбите функционирует совместная российско-белорусская орбитальная группировка, в которую входят белорусский космический аппарат и российские спутники серий "Канопус-В", "Канопус-В-ИК".Ученый напомнил, что на уровне первых лиц достигнута договорённость о том, что гражданин Беларуси в 2023 году может стать участником космического полёта."Белорусская сторона проведёт отбор кандидатов и позже они будут направлены в Россию, где сотрудники Института медико-биологических проблем РАН совершат углубленное обследование. Полёт может состояться осенью, возможно, в сентябре-октябре", – добавил Золотой.
https://ria.ru/20210412/sotrudnichestvo-1727923663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, земля, российская академия наук, космос
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Земля, Российская академия наук, Космос