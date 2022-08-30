https://ria.ru/20220830/sochi-1813185521.html

Сочи рискует потерять субтропический облик из-за массовой гибели пальм

Сочи рискует потерять субтропический облик из-за массовой гибели пальм - РИА Новости, 30.08.2022

Сочи рискует потерять субтропический облик из-за массовой гибели пальм

Сочи рискует потерять свои пальмы в течение пяти лет из-за высокой активности бабочки-бурильщика, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:57

2022-08-30T15:57

2022-08-30T15:57

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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Сочи рискует потерять свои пальмы в течение пяти лет из-за высокой активности бабочки-бурильщика, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.По словам ученого, процесс гибели этих растений фиксируется на курорте в течение нескольких лет. Сегодня вредоносные бабочки обитают почти во всех районах города – даже на центральных улицах. Он добавил, что со временем территория поражения становится все больше: вредитель уже начал мигрировать с городских улиц в поселки Лазаревское, Сергей-Поле, Бестужевское.От насекомого страдают все пальмы с шерстистыми стволами: китайская веерная и европейская, что меньше размером. "Пальмы с гладкими стволами также поедает долгоносик. Если растения не обрабатывать, курорт просто потеряет свой субтропический облик – примерно через пять лет", – предупредил Туниев.По его мнению, для решения экологической проблемы необходимы специальная обработка растений и уничтожение тех пальм-"скелетов", на которых вредители уже оставили свои личинки.

https://ria.ru/20220830/dagestan-1812956581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, сочи, отдых на море, куда можно лететь, экология