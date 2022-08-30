https://ria.ru/20220830/snaryad-1813222423.html
В Москве в реке Яуза нашли артиллерийский снаряд
В Москве в реке Яуза нашли артиллерийский снаряд - РИА Новости, 30.08.2022
В Москве в реке Яуза нашли артиллерийский снаряд
Житель Москвы выловил 120-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны в реке Яуза в центре столицы, рассказал РИА Новости источник. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:15
2022-08-30T17:15
2022-08-30T17:15
происшествия
москва
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Житель Москвы выловил 120-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны в реке Яуза в центре столицы, рассказал РИА Новости источник."В воскресенье, 28 августа, житель Москвы на набережной Академика Туполева на поисковый магнит выловил из реки Яуза снаряд калибром 120 миллиметров времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.По данному факту поставили в известность военную комендатуру Москвы.
https://ria.ru/20220627/snaryad-1798342449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, великая отечественная война (1941-1945)
Происшествия, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Москве в реке Яуза нашли артиллерийский снаряд
Житель Москвы выловил из Яузы 120-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны