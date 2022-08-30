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В Москве в реке Яуза нашли артиллерийский снаряд - РИА Новости, 30.08.2022
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В Москве в реке Яуза нашли артиллерийский снаряд
В Москве в реке Яуза нашли артиллерийский снаряд - РИА Новости, 30.08.2022
В Москве в реке Яуза нашли артиллерийский снаряд
Житель Москвы выловил 120-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны в реке Яуза в центре столицы, рассказал РИА Новости источник. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:15
2022-08-30T17:15
происшествия
москва
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Житель Москвы выловил 120-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны в реке Яуза в центре столицы, рассказал РИА Новости источник."В воскресенье, 28 августа, житель Москвы на набережной Академика Туполева на поисковый магнит выловил из реки Яуза снаряд калибром 120 миллиметров времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.По данному факту поставили в известность военную комендатуру Москвы.
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происшествия, москва, великая отечественная война (1941-1945)
Происшествия, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945)
17:15 30.08.2022
 
В Москве в реке Яуза нашли артиллерийский снаряд

Житель Москвы выловил из Яузы 120-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНабережная Яузы в Москве
Набережная Яузы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Набережная Яузы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Житель Москвы выловил 120-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны в реке Яуза в центре столицы, рассказал РИА Новости источник.
"В воскресенье, 28 августа, житель Москвы на набережной Академика Туполева на поисковый магнит выловил из реки Яуза снаряд калибром 120 миллиметров времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.
По данному факту поставили в известность военную комендатуру Москвы.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 11:01
Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
 
ПроисшествияМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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