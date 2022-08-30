https://ria.ru/20220830/snaryad-1813222423.html

В Москве в реке Яуза нашли артиллерийский снаряд

В Москве в реке Яуза нашли артиллерийский снаряд - РИА Новости, 30.08.2022

В Москве в реке Яуза нашли артиллерийский снаряд

Житель Москвы выловил 120-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны в реке Яуза в центре столицы, рассказал РИА Новости источник. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:15

2022-08-30T17:15

2022-08-30T17:15

происшествия

москва

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813154738_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_4ef617cfad79e734bb2c2f4ac0e46376.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Житель Москвы выловил 120-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны в реке Яуза в центре столицы, рассказал РИА Новости источник."В воскресенье, 28 августа, житель Москвы на набережной Академика Туполева на поисковый магнит выловил из реки Яуза снаряд калибром 120 миллиметров времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.По данному факту поставили в известность военную комендатуру Москвы.

https://ria.ru/20220627/snaryad-1798342449.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, великая отечественная война (1941-1945)