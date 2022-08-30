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ВС России уничтожили три украинских склада вооружения
ВС России уничтожили три украинских склада вооружения - РИА Новости, 30.08.2022
ВС России уничтожили три украинских склада вооружения
Боевая авиация ВКС РФ уничтожила пять украинских штабов, три склада оружия и боеприпасов и 52 артподразделения, сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:03
2022-08-30T13:03
2022-08-30T13:12
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Боевая авиация ВКС РФ уничтожила пять украинских штабов, три склада оружия и боеприпасов и 52 артподразделения, сообщило во вторник Минобороны России.Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 108-й и 65-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Веселянка Запорожской области, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Николаева, националистического формирования в городе Харьков, а также пятьдесят два артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142-х районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Как сообщило Минобороны, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Сарны Ровненской области, Кривой Рог Днепропетровской области и Вернополье Харьковской области.На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная военная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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13:03 30.08.2022 (обновлено: 13:12 30.08.2022)
ВС России уничтожили три украинских склада вооружения
Минобороны: ВС России уничтожили три склада вооружения и боеприпасов ВСУ в трех областях