https://ria.ru/20220830/rets-1813133547.html

РЭЦ: лучших экспортеров выбрали на Дальнем Востоке

РЭЦ: лучших экспортеров выбрали на Дальнем Востоке - РИА Новости, 30.08.2022

РЭЦ: лучших экспортеров выбрали на Дальнем Востоке

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в которую входят представители федеральных министерств, Центров поддержки экспорта,... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:56

2022-08-30T13:56

2022-08-30T16:55

россия

экономика

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в которую входят представители федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и предпринимательских объединений, определила победителей в Дальневосточном федеральном округе, сообщает РЭЦ.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Сегодня мощные экспортные потоки переориентируются на Юго-Восточную Азию. Перед нами стоит задача нарастить товарооборот с Китаем до 200 миллиардов долларов, а Китай при всей его стратегической важности - это не вся Юго-Восточная Азия. В таких условиях Дальневосточный федеральный округ приобретает особенное значение, и не только как логистический хаб. Важно, чтобы наш экспорт в этом направлении был диверсифицированным, представлял широкую номенклатуру конкурентоспособных товаров", - сказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.По его словам, экспортеры ДФО эффективно участвуют в расширении несырьевых неэнергетических внешних поставок. "Нашими азиатскими партнерами востребованы не только рыба, морепродукты, продукция деревообрабатывающей промышленности, но и вертолетная техника, оборудование для энергетики и горнодобывающих предприятий, фармацевтические препараты, уникальные биодобавки, пищевая продукция, вплоть до чая, хотя, казалось бы, чай продать в страны, откуда этот напиток родом, невозможно. Поздравляя победителей, хочу подчеркнуть, что перед предприятиями ДФО открываются особенные возможности по реализации своего экспортного потенциала. Уверен, эти возможности будут реализованы в полной мере", - добавил замминистра.Глава РЭЦ Вероника Никишина со своей стороны отметила, что Дальневосточный федеральный округ каждый год удивляет новыми компаниями, новыми экспортными поставками и историями региональных производителей. "И этот год не стал исключением: в списке победителей и призеров как наши старые знакомые - те, кто принимают участие в конкурсе "Экспортер года" не в первый раз, так и новички, что особенно приятно", - добавила она."Российский экспортный центр продолжит поддерживать экспортеров, и я надеюсь, в следующем году мы увидим еще больше компаний из ДФО в списках лучших экспортеров", - сказала глава РЭЦ.Победители и призерыРеспублика Бурятия стала лидером округа по экспортным результатам: компании из этого региона завоевали больше всего первых мест и заняли в общей сложности 11 призовых мест."Предприятия Республики Бурятия уже не первый год занимают призовые места в окружных конкурсах всероссийской премии "Экспортер года". И речь не только о таких флагманах, как Улан-Удэнский авиационный завод или Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, но и о небольших компаниях, которые отправляют на экспорт в том числе локальную агропродукцию. Я уверен, что мы увидим наши компании в числе лучших экспортеров страны!", - прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.В номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в малом и среднем бизнесе первое место получило ООО "Восточная торговая компания" - комплексное деревообрабатывающее предприятие полного цикла из Хабаровского края. Следом идет ООО "Тумнинский прииск", производящее пиломатериалы и также из Хабаровского края. На третьем месте - ООО "ВТК ИНВЕСТ" из Еврейской автономной области, также производитель пиломатериалов.От крупного бизнеса в этой категории победило АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (Бурятия), производящее авиационную технику, в том числе вертолеты Ми-171. На втором месте - ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" (Бурятия), производящее целлюлозу, картон и гофропродукцию. Третье место досталось ОАО "Дальхимфарм" (Хабаровский край), единственному в ДФО производителю готовых лекарственных препаратов."Экспортером года в сфере машиностроения" в сфере МСП стало АО "Дальэнергомаш" (Хабаровский край), которое специализируется на производстве газовых турбин, воздушных и газовых компрессоров, центробежных нагнетателей воздуха, коксового и сернистого газа.Экспортером года в сфере базовой продукции АПК у малого бизнеса стало ООО "Эссен-Амур" (Амурская область), занимающееся производством и оптовой продажей натурального меда и продуктов для здорового питания. На втором месте - ООО "Рог Изобилия" (Республика Бурятия), экспортирующее рога северного оленя, консервированные панты марала, окостенелые рога животных и палеонтологический материал - бивни мамонта. На третьем месте также представитель Бурятии - ООО ОРЦ "Окинский", оптово-розничный центр, который отправляет на экспорт яйца кур и упаковку для яиц.У крупного бизнеса в этой номинации победила крабопромысловая компания ООО "Пасифик Краб" (Приморский край). Второе место досталось ООО "МЭЗ "Амурский" (Амурская область), единственному в России предприятию, которое занимается глубокой переработкой сои с получением таких продуктов, как соевый изолят, пищевая соевая клетчатка и соевое масло. На третьем месте ООО "Соя АНК" (Амурская область) - маслоэкстракционный завод, производящий в том числе растительное масло, лецитин, шрот.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)" (МСП) присудили "Лунскому морю" (Камчатский край), крупнейшему предприятию по переработке икры и морепродуктов, производству икорной продукции и рыбной кулинарии. На втором - ИП Заморщикова Н.Ю. (Республика Саха (Якутия), это компания полного цикла производства чая из дикорастущего сырья, выпускающая продукцию под торговой маркой "САХАЧАЙ".Экспортером года в сфере услуг в малом бизнесе ДФО стало ООО "Ронда Софтваре" (Приморский край), которое занимается разработкой программного аппаратного обеспечения для цифровых видеокамер и продажей готовых модулей цифровых видеокамер разного назначения. Второе место у ООО "Северная экспедиция" (Камчатский край) - российского туроператора и судового агента, предоставляющего туристические услуги. Третье место - ООО "ГК Евразия" (Амурская область), которое предоставляет услуги по международной логистике и экспедированию.Первое место в крупном бизнесе в этой же номинации получило ГБУЗ АО "Свободненская ГП" (Амурская область) - предприятие оказывает лабораторные и диагностические услуги, услуги в области акушерства и гинекологии, гастроэнтерологии, онкологии и других сфер медицины.Трейдером года в малом и среднем предпринимательстве стало ООО "Торговый дом "Камчатский меридиан" (Приморский край), занимающееся оптовыми поставками свежемороженой рыбы и морепродуктов. На втором месте - ООО "АзияСнаб" (Республика Бурятия), поставляющее промышленное оборудование для ГОКов, электростанций, ТЭЦ, ЖКХ, запасных частей и не только. Третье место досталось ООО "Техно-Экспорт" (Республика Бурятия) с экспортом запасных частей для грузовых автомобилей, сельхозтехники, автошин."Прорыв года" в сфере малого и среднего бизнеса получило ООО "Эссен-Амур" (Амурская область), которое занимается производством и оптовой продажей натурального меда и продуктов для здорового питания. Второе место - у ООО "АзияСнаб" (Республика Бурятия), поставщика промышленного оборудования для ГОКов, электростанций, ТЭЦ, ЖКХ, запасных частей и не только. Третье - у ООО "Северная экспедиция".Номинация "Новая география" в сфере крупного бизнеса досталась ООО "Соя АНК" (Амурская область). На втором месте - ООО "Дельфин" (Камчатский край), экспортер рыбы и рыбной продукции.Лучшей женщиной-экспортером в малом бизнесе стала Ирина Калинина, ООО "Рог Изобилия" (Республика Бурятия). Второе место заняла Юлия Рябухина, ООО ОРЦ "Окинский" (Республика Бурятия). На третьем месте Нюргуяна Заморщикова, ИП Заморщикова Н.Ю. (Республика Саха (Якутия).В крупном бизнесе лучшей женщиной-экспортером стала Лилия Деева, ОАО "Селенгинский Целлюлозно-Картонный комбинат" (Республика Бурятия).Ответственным экспортером ESG от крупного бизнеса стало АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (Бурятия).

https://ria.ru/20220830/servisy-1813096474.html

https://ria.ru/20220826/rets-1812326998.html

https://ria.ru/20220809/sklyar-1808326990.html

https://ria.ru/20220805/kompensatsiya-1807522351.html

https://ria.ru/20220801/eksport-1806467600.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, экспорт, российский экспортный центр (рэц)