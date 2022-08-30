https://ria.ru/20220830/otdykh-1812928828.html

Названы самые популярные регионы России для отдыха в августе

Названы самые популярные регионы России для отдыха в августе - РИА Новости, 30.08.2022

Названы самые популярные регионы России для отдыха в августе

Эксперты рассказали о самых популярных регионах России среди туристов для отдыха в августе, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T06:04

2022-08-30T06:04

2022-08-30T06:04

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали о самых популярных регионах России среди туристов для отдыха в августе, сообщает Bronevik.com.МоскваСтолица держит планку на протяжении всего летнего сезона. Город популярен среди всех путешественников вне зависимости от возраста: приезжает молодежь, семьи с детьми, пожилые люди. Москва является крупнейшим организатором интересных активностей: концерты, выставки, фестивали, экскурсии. Город остается на лидирующей позиции с 22 процентами от общего числа бронирований.Санкт-ПетербургК концу лета этот город практически догнал своего главного конкурента и занял вторую строчку рейтинга. На него пришлось 20 процентов бронирований. Культурная столица России предлагает не менее широкий список активностей, чем Москва. Но главное отличие Петербурга именно в его уникальной атмосфере. Гости активно посещают город на протяжении всего года, возвращаются сюда.Краснодарский крайПляжный отдых не потерял в популярности даже к последнему месяцу летнего сезона. Излюбленный туристами Краснодарский край предлагает гостям лучшие морские курорты страны: Сочи, Анапа, Геленджик. На него пришлось 19 процентов от всех бронирований среди регионов в топе.Приморский крайНа четвертой строчке рейтинга расположился Приморский край. Туристы, предпочитающие активное времяпровождение, свой выбор в августе сделали именно в пользу этого региона. На него пришлось девять процентов бронирований.Новосибирская областьЧуть ниже в списке расположилась Новосибирская область. Помимо красивых исторических достопримечательностей, ее города славятся своими пейзажами.В рейтинг также вошли Татарстан, Калининградская, Нижегородская, Московская и Иркутская области. Средняя стоимость проживания в отелях в августе составила 4800 рублей за ночь.

https://ria.ru/20220829/mosavtofest-2022-1812860198.html

https://ria.ru/20220829/peterburg-1812863415.html

https://ria.ru/20220826/oteli-1812128164.html

москва

россия

санкт-петербург

краснодарский край

сочи

анапа

геленджик

приморский край

новосибирская область

республика татарстан (татарстан)

калининградская область

нижегородская область

московская область (подмосковье)

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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