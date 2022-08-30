Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные регионы России для отдыха в августе - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220830/otdykh-1812928828.html
Названы самые популярные регионы России для отдыха в августе
Названы самые популярные регионы России для отдыха в августе - РИА Новости, 30.08.2022
Названы самые популярные регионы России для отдыха в августе
Эксперты рассказали о самых популярных регионах России среди туристов для отдыха в августе, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T06:04
2022-08-30T06:04
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
москва
россия
санкт-петербург
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804855276_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_acddcba8584b302f4f07f215fdb3bc83.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали о самых популярных регионах России среди туристов для отдыха в августе, сообщает Bronevik.com.МоскваСтолица держит планку на протяжении всего летнего сезона. Город популярен среди всех путешественников вне зависимости от возраста: приезжает молодежь, семьи с детьми, пожилые люди. Москва является крупнейшим организатором интересных активностей: концерты, выставки, фестивали, экскурсии. Город остается на лидирующей позиции с 22 процентами от общего числа бронирований.Санкт-ПетербургК концу лета этот город практически догнал своего главного конкурента и занял вторую строчку рейтинга. На него пришлось 20 процентов бронирований. Культурная столица России предлагает не менее широкий список активностей, чем Москва. Но главное отличие Петербурга именно в его уникальной атмосфере. Гости активно посещают город на протяжении всего года, возвращаются сюда.Краснодарский крайПляжный отдых не потерял в популярности даже к последнему месяцу летнего сезона. Излюбленный туристами Краснодарский край предлагает гостям лучшие морские курорты страны: Сочи, Анапа, Геленджик. На него пришлось 19 процентов от всех бронирований среди регионов в топе.Приморский крайНа четвертой строчке рейтинга расположился Приморский край. Туристы, предпочитающие активное времяпровождение, свой выбор в августе сделали именно в пользу этого региона. На него пришлось девять процентов бронирований.Новосибирская областьЧуть ниже в списке расположилась Новосибирская область. Помимо красивых исторических достопримечательностей, ее города славятся своими пейзажами.В рейтинг также вошли Татарстан, Калининградская, Нижегородская, Московская и Иркутская области. Средняя стоимость проживания в отелях в августе составила 4800 рублей за ночь.
https://ria.ru/20220829/mosavtofest-2022-1812860198.html
https://ria.ru/20220829/peterburg-1812863415.html
https://ria.ru/20220826/oteli-1812128164.html
москва
россия
санкт-петербург
краснодарский край
сочи
анапа
геленджик
приморский край
новосибирская область
республика татарстан (татарстан)
калининградская область
нижегородская область
московская область (подмосковье)
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804855276_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_0b7a8f86f107741343f4bdbeca0d8f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, москва, россия, санкт-петербург, куда поехать в выходные, краснодарский край, сочи, анапа, геленджик, приморский край, новосибирская область, республика татарстан (татарстан), калининградская область, нижегородская область, московская область (подмосковье), иркутская область, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Москва, Россия, Санкт-Петербург, куда поехать в выходные, Краснодарский край, Сочи, Анапа, Геленджик, Приморский край, Новосибирская область, Республика Татарстан (Татарстан), Калининградская область, Нижегородская область, Московская область (Подмосковье), Иркутская область, куда поехать, куда можно лететь, Отдых на море
06:04 30.08.2022
 
Названы самые популярные регионы России для отдыха в августе

Москва, Санкт-Петербург и Кубань вошли в число популярных регионов для отдыха в августе

© Фото : АГН "Москва"/Сергей ВедяшкинФестиваль "Цветочный джем: Тропическое лето" в Москве
Фестиваль Цветочный джем: Тропическое лето в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : АГН "Москва"/Сергей Ведяшкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали о самых популярных регионах России среди туристов для отдыха в августе, сообщает Bronevik.com.

Москва

Столица держит планку на протяжении всего летнего сезона. Город популярен среди всех путешественников вне зависимости от возраста: приезжает молодежь, семьи с детьми, пожилые люди.
Москва является крупнейшим организатором интересных активностей: концерты, выставки, фестивали, экскурсии. Город остается на лидирующей позиции с 22 процентами от общего числа бронирований.
Посетители во время фестиваля Мосавтофест-2022 в Центре технических видов спорта Москва - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 14:52Туризм
Болиды, скорость и мототрюки: как прошел Мосавтофест

Санкт-Петербург

К концу лета этот город практически догнал своего главного конкурента и занял вторую строчку рейтинга. На него пришлось 20 процентов бронирований. Культурная столица России предлагает не менее широкий список активностей, чем Москва.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Вид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Но главное отличие Петербурга именно в его уникальной атмосфере. Гости активно посещают город на протяжении всего года, возвращаются сюда.
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 14:33Туризм
Названо число туристов, посетивших Петербург в этом году

Краснодарский край

Пляжный отдых не потерял в популярности даже к последнему месяцу летнего сезона. Излюбленный туристами Краснодарский край предлагает гостям лучшие морские курорты страны: Сочи, Анапа, Геленджик.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
На него пришлось 19 процентов от всех бронирований среди регионов в топе.

Приморский край

На четвертой строчке рейтинга расположился Приморский край. Туристы, предпочитающие активное времяпровождение, свой выбор в августе сделали именно в пользу этого региона. На него пришлось девять процентов бронирований.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОтдыхающие на озере лотосов под Уссурийском в Приморском крае
Отдыхающие на озере лотосов под Уссурийском в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на озере лотосов под Уссурийском в Приморском крае

Новосибирская область

Чуть ниже в списке расположилась Новосибирская область. Помимо красивых исторических достопримечательностей, ее города славятся своими пейзажами.
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкНабережная Новосибирска
Набережная Новосибирска - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Набережная Новосибирска
В рейтинг также вошли Татарстан, Калининградская, Нижегородская, Московская и Иркутская области. Средняя стоимость проживания в отелях в августе составила 4800 рублей за ночь.
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 06:28Туризм
Названы города, где россияне осенью чаще всего бронируют отели
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыМоскваРоссияСанкт-Петербургкуда поехать в выходныеКраснодарский крайСочиАнапаГеленджикПриморский крайНовосибирская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Калининградская областьНижегородская областьМосковская область (Подмосковье)Иркутская областькуда поехатькуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала