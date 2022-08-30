https://ria.ru/20220830/otdykh-1812928828.html
Названы самые популярные регионы России для отдыха в августе
Названы самые популярные регионы России для отдыха в августе - РИА Новости, 30.08.2022
Названы самые популярные регионы России для отдыха в августе
Эксперты рассказали о самых популярных регионах России среди туристов для отдыха в августе, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T06:04
2022-08-30T06:04
2022-08-30T06:04
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали о самых популярных регионах России среди туристов для отдыха в августе, сообщает Bronevik.com.МоскваСтолица держит планку на протяжении всего летнего сезона. Город популярен среди всех путешественников вне зависимости от возраста: приезжает молодежь, семьи с детьми, пожилые люди. Москва является крупнейшим организатором интересных активностей: концерты, выставки, фестивали, экскурсии. Город остается на лидирующей позиции с 22 процентами от общего числа бронирований.Санкт-ПетербургК концу лета этот город практически догнал своего главного конкурента и занял вторую строчку рейтинга. На него пришлось 20 процентов бронирований. Культурная столица России предлагает не менее широкий список активностей, чем Москва. Но главное отличие Петербурга именно в его уникальной атмосфере. Гости активно посещают город на протяжении всего года, возвращаются сюда.Краснодарский крайПляжный отдых не потерял в популярности даже к последнему месяцу летнего сезона. Излюбленный туристами Краснодарский край предлагает гостям лучшие морские курорты страны: Сочи, Анапа, Геленджик. На него пришлось 19 процентов от всех бронирований среди регионов в топе.Приморский крайНа четвертой строчке рейтинга расположился Приморский край. Туристы, предпочитающие активное времяпровождение, свой выбор в августе сделали именно в пользу этого региона. На него пришлось девять процентов бронирований.Новосибирская областьЧуть ниже в списке расположилась Новосибирская область. Помимо красивых исторических достопримечательностей, ее города славятся своими пейзажами.В рейтинг также вошли Татарстан, Калининградская, Нижегородская, Московская и Иркутская области. Средняя стоимость проживания в отелях в августе составила 4800 рублей за ночь.
https://ria.ru/20220829/mosavtofest-2022-1812860198.html
https://ria.ru/20220829/peterburg-1812863415.html
https://ria.ru/20220826/oteli-1812128164.html
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анапа
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приморский край
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Москва, Россия, Санкт-Петербург, куда поехать в выходные, Краснодарский край, Сочи, Анапа, Геленджик, Приморский край, Новосибирская область, Республика Татарстан (Татарстан), Калининградская область, Нижегородская область, Московская область (Подмосковье), Иркутская область, куда поехать, куда можно лететь, Отдых на море
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали о самых популярных регионах России среди туристов для отдыха в августе, сообщает Bronevik.com.
Столица держит планку на протяжении всего летнего сезона. Город популярен среди всех путешественников вне зависимости от возраста: приезжает молодежь, семьи с детьми, пожилые люди.
Москва является крупнейшим организатором интересных активностей: концерты, выставки, фестивали, экскурсии. Город остается на лидирующей позиции с 22 процентами от общего числа бронирований.
К концу лета этот город практически догнал своего главного конкурента и занял вторую строчку рейтинга. На него пришлось 20 процентов бронирований. Культурная столица России предлагает не менее широкий список активностей, чем Москва.
Но главное отличие Петербурга именно в его уникальной атмосфере. Гости активно посещают город на протяжении всего года, возвращаются сюда.
Пляжный отдых не потерял в популярности даже к последнему месяцу летнего сезона. Излюбленный туристами Краснодарский край предлагает гостям лучшие морские курорты страны: Сочи, Анапа, Геленджик.
На него пришлось 19 процентов от всех бронирований среди регионов в топе.
На четвертой строчке рейтинга расположился Приморский край. Туристы, предпочитающие активное времяпровождение, свой выбор в августе сделали именно в пользу этого региона. На него пришлось девять процентов бронирований.
Чуть ниже в списке расположилась Новосибирская область. Помимо красивых исторических достопримечательностей, ее города славятся своими пейзажами.
В рейтинг также вошли Татарстан, Калининградская, Нижегородская, Московская и Иркутская области. Средняя стоимость проживания в отелях в августе составила 4800 рублей за ночь.