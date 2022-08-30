18:14 30.08.2022 (обновлено: 20:23 30.08.2022)
ВСУ обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области
ЭНЕРГОДАР, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Энергодар, над жилой застройкой города поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что звуки взрывов стали слышны во второй половине дня. Дымовая завеса поднимается над частным сектором на окраине, примерно в двух километрах от Запорожской АЭС.
Ранее во вторник ВСУ выпустили по береговой линии Энергодара не менее 20 крупнокалиберных снарядов. В администрации города считают, что таким образом киевский режим пытается сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.
В понедельник глава организации Рафаэль Гросси сообщил, что миссия прибудет на станцию на этой неделе. Как уточнил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН. Как рассказал РИА Новости дипломатический источник, прибытие миссии на Запорожскую АЭС ожидается в среду.
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В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
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