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ВСУ обстреляли Энергодар - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/obstrel-1813240413.html
ВСУ обстреляли Энергодар
ВСУ обстреляли Энергодар - РИА Новости, 30.08.2022
ВСУ обстреляли Энергодар
Украинские войска снова обстреляли Энергодар, над жилой застройкой города поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:14
2022-08-30T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Энергодар, над жилой застройкой города поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что звуки взрывов стали слышны во второй половине дня. Дымовая завеса поднимается над частным сектором на окраине, примерно в двух километрах от Запорожской АЭС.Ранее во вторник ВСУ выпустили по береговой линии Энергодара не менее 20 крупнокалиберных снарядов. В администрации города считают, что таким образом киевский режим пытается сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.В понедельник глава организации Рафаэль Гросси сообщил, что миссия прибудет на станцию на этой неделе. Как уточнил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН. Как рассказал РИА Новости дипломатический источник, прибытие миссии на Запорожскую АЭС ожидается в среду.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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энергодар
запорожская область
украина
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Украинские войска обстреливают Энергодар
Украинские войска вновь обстреляли Энергодар, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, магатэ, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Россия
18:14 30.08.2022 (обновлено: 20:23 30.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Энергодар

Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области

Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 30 авг — РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Энергодар, над жилой застройкой города поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что звуки взрывов стали слышны во второй половине дня. Дымовая завеса поднимается над частным сектором на окраине, примерно в двух километрах от Запорожской АЭС.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Ранее во вторник ВСУ выпустили по береговой линии Энергодара не менее 20 крупнокалиберных снарядов. В администрации города считают, что таким образом киевский режим пытается сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.
В понедельник глава организации Рафаэль Гросси сообщил, что миссия прибудет на станцию на этой неделе. Как уточнил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН. Как рассказал РИА Новости дипломатический источник, прибытие миссии на Запорожскую АЭС ожидается в среду.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 08:00
Запорожская АЭС: НАТО создает повод для мировой войны
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 08:00
На Запорожскую АЭС едут ревизоры: чем это грозит Украине и Западу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРМАГАТЭРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Россия
 
 
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