https://ria.ru/20220830/nato-1813121734.html

МИД Китая "пристыдил" НАТО из-за украинцев

МИД Китая "пристыдил" НАТО из-за украинцев - РИА Новости, 30.08.2022

МИД Китая "пристыдил" НАТО из-за украинцев

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь процитировал в Twitter слова одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о целях НАТО на... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T13:30

2022-08-30T13:30

2022-08-30T15:21

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

владимир путин

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сша

китай

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь процитировал в Twitter слова одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о целях НАТО на Украине."Они будут сражаться до последнего украинца", — написал дипломат. Ранее Уотерс заявил то же самое в интервью телеканалу RT, отметив, что западные страны зарабатывают на украинском кризисе и не стремятся к его урегулированию.Представитель китайского внешнеполитического ведомства регулярно комментирует действия США и других западных стран в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл Соединенные Штаты реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813058027.html

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811273073.html

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китай

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, владимир путин, россия, сша, китай, pink floyd