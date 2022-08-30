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МИД Китая "пристыдил" НАТО из-за украинцев - РИА Новости, 30.08.2022
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МИД Китая "пристыдил" НАТО из-за украинцев
МИД Китая "пристыдил" НАТО из-за украинцев - РИА Новости, 30.08.2022
МИД Китая "пристыдил" НАТО из-за украинцев
Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь процитировал в Twitter слова одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о целях НАТО на... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:30
2022-08-30T15:21
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
владимир путин
россия
сша
китай
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь процитировал в Twitter слова одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о целях НАТО на Украине."Они будут сражаться до последнего украинца", — написал дипломат. Ранее Уотерс заявил то же самое в интервью телеканалу RT, отметив, что западные страны зарабатывают на украинском кризисе и не стремятся к его урегулированию.Представитель китайского внешнеполитического ведомства регулярно комментирует действия США и других западных стран в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл Соединенные Штаты реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220830/zelenskiy-1813058027.html
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811273073.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, владимир путин, россия, сша, китай, pink floyd
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Россия, США, Китай, Pink Floyd
13:30 30.08.2022 (обновлено: 15:21 30.08.2022)
 
МИД Китая "пристыдил" НАТО из-за украинцев

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь пристыдил НАТО за план воевать до последнего украинца

© AP Photo / Liu ZhengПредставитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Liu Zheng
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь процитировал в Twitter слова одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о целях НАТО на Украине.
"Они будут сражаться до последнего украинца", — написал дипломат.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
09:04
В США призвали Зеленского понять простую вещь
Ранее Уотерс заявил то же самое в интервью телеканалу RT, отметив, что западные страны зарабатывают на украинском кризисе и не стремятся к его урегулированию.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства регулярно комментирует действия США и других западных стран в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл Соединенные Штаты реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 13:22
В США заявили, что договоренности НАТО и ЕС по Украине могут рухнуть
 
В миреУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергВладимир ПутинРоссияСШАКитайPink Floyd
 
 
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