13:30 30.08.2022 (обновлено: 15:21 30.08.2022)
МИД Китая "пристыдил" НАТО из-за украинцев
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь пристыдил НАТО за план воевать до последнего украинца
© AP Photo / Liu ZhengПредставитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
© AP Photo / Liu Zheng
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь процитировал в Twitter слова одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о целях НАТО на Украине.
"Они будут сражаться до последнего украинца", — написал дипломат.
Ранее Уотерс заявил то же самое в интервью телеканалу RT, отметив, что западные страны зарабатывают на украинском кризисе и не стремятся к его урегулированию.
Представитель китайского внешнеполитического ведомства регулярно комментирует действия США и других западных стран в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл Соединенные Штаты реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Представитель китайского внешнеполитического ведомства регулярно комментирует действия США и других западных стран в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл Соединенные Штаты реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
22 августа, 13:22В США заявили, что договоренности НАТО и ЕС по Украине могут рухнуть