https://ria.ru/20220830/metro-1813195494.html

На станции метро "Владыкино" не выявили превышения ПДК вредных веществ

На станции метро "Владыкино" не выявили превышения ПДК вредных веществ - РИА Новости, 30.08.2022

На станции метро "Владыкино" не выявили превышения ПДК вредных веществ

Превышения содержания вредных веществ в воздухе на станции метро "Владыкино" в Москве не выявлено, взятые пробы будут дополнительно исследованы в лабораторных... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:16

2022-08-30T16:16

2022-08-30T16:16

происшествия

москва

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564587681_0:17:2981:1694_1920x0_80_0_0_cf28c786eee16670d93cf1bd3f6786f2.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Превышения содержания вредных веществ в воздухе на станции метро "Владыкино" в Москве не выявлено, взятые пробы будут дополнительно исследованы в лабораторных условиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиБП.Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил о временном закрытии станции "Владыкино" на вход и выход по требованию полиции. Поезда проезжали станцию без остановки. Едкий запах брома из случайно разбитой емкости стал, по предварительным данным, причиной закрытия станции "Владыкино", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, взятые на месте происшествия пробы воздуха будут дополнительно исследованы в лабораторных условиях.Собеседник агентства добавил, что при работе специалистов департамента на станции метро были проведены "экспресс-анализы воздуха по 12 показателям".

https://ria.ru/20220816/miigaik-1809599002.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский метрополитен