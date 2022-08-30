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На станции метро "Владыкино" не выявили превышения ПДК вредных веществ - РИА Новости, 30.08.2022
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На станции метро "Владыкино" не выявили превышения ПДК вредных веществ
На станции метро "Владыкино" не выявили превышения ПДК вредных веществ - РИА Новости, 30.08.2022
На станции метро "Владыкино" не выявили превышения ПДК вредных веществ
Превышения содержания вредных веществ в воздухе на станции метро "Владыкино" в Москве не выявлено, взятые пробы будут дополнительно исследованы в лабораторных... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T16:16
2022-08-30T16:16
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Превышения содержания вредных веществ в воздухе на станции метро "Владыкино" в Москве не выявлено, взятые пробы будут дополнительно исследованы в лабораторных условиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиБП.Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил о временном закрытии станции "Владыкино" на вход и выход по требованию полиции. Поезда проезжали станцию без остановки. Едкий запах брома из случайно разбитой емкости стал, по предварительным данным, причиной закрытия станции "Владыкино", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, взятые на месте происшествия пробы воздуха будут дополнительно исследованы в лабораторных условиях.Собеседник агентства добавил, что при работе специалистов департамента на станции метро были проведены "экспресс-анализы воздуха по 12 показателям".
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
16:16 30.08.2022
 
На станции метро "Владыкино" не выявили превышения ПДК вредных веществ

Власти не выявили превышения содержания вредных веществ на станции метро "Владыкино"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник за работой в лаборатории по проверке проб воздуха в Москве
Сотрудник за работой в лаборатории по проверке проб воздуха в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сотрудник за работой в лаборатории по проверке проб воздуха в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Превышения содержания вредных веществ в воздухе на станции метро "Владыкино" в Москве не выявлено, взятые пробы будут дополнительно исследованы в лабораторных условиях, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиБП.
Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил о временном закрытии станции "Владыкино" на вход и выход по требованию полиции. Поезда проезжали станцию без остановки. Едкий запах брома из случайно разбитой емкости стал, по предварительным данным, причиной закрытия станции "Владыкино", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено", - сказал собеседник агентства.
По его словам, взятые на месте происшествия пробы воздуха будут дополнительно исследованы в лабораторных условиях.
Собеседник агентства добавил, что при работе специалистов департамента на станции метро были проведены "экспресс-анализы воздуха по 12 показателям".
город - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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