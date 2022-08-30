https://ria.ru/20220830/metro-1813159856.html

Станцию "Владыкино" московского метро закрыли из-за разлива брома

Станцию "Владыкино" московского метро закрыли из-за разлива брома - РИА Новости, 30.08.2022

Станцию "Владыкино" московского метро закрыли из-за разлива брома

Причиной закрытия станции "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, по предварительным данным, стал едкий запах брома из случайно... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:48

2022-08-30T14:48

2022-08-30T16:20

происшествия

москва

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40846/60/408466096_0:30:2916:1670_1920x0_80_0_0_f31c4944c4b18822a8316c1672f0d1d1.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Причиной закрытия станции "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, по предварительным данным, стал едкий запах брома из случайно разбитой емкости, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил о временном закрытии станции на вход и выход по требованию полиции. Поезда проезжают ее без остановки."Мужчина случайно разбил небольшую банку с бромом возле входа", — рассказал собеседник агентства. По его словам, сейчас на станции ждут специалистов для дезактивации и промывки места разлива.Бром – ядовитое химическое вещество красно-бурого цвета с резким неприятным запахом. При соприкосновении с кожей образуются ожоги, при вдыхании раздражает дыхательные пути.В то же время используется в медицине в небольших дозах. Соединения брома используют не только как успокаивающие. Их применяют при лечении некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, при язвенной болезни и при эпилепсии.

https://ria.ru/20220814/bkl-1809494165.html

https://ria.ru/20220430/metro-1786277977.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский метрополитен