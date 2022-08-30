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Станцию "Владыкино" московского метро закрыли из-за разлива брома - РИА Новости, 30.08.2022
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Станцию "Владыкино" московского метро закрыли из-за разлива брома
Станцию "Владыкино" московского метро закрыли из-за разлива брома - РИА Новости, 30.08.2022
Станцию "Владыкино" московского метро закрыли из-за разлива брома
Причиной закрытия станции "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, по предварительным данным, стал едкий запах брома из случайно... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:48
2022-08-30T16:20
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Причиной закрытия станции "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, по предварительным данным, стал едкий запах брома из случайно разбитой емкости, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил о временном закрытии станции на вход и выход по требованию полиции. Поезда проезжают ее без остановки."Мужчина случайно разбил небольшую банку с бромом возле входа", — рассказал собеседник агентства. По его словам, сейчас на станции ждут специалистов для дезактивации и промывки места разлива.Бром – ядовитое химическое вещество красно-бурого цвета с резким неприятным запахом. При соприкосновении с кожей образуются ожоги, при вдыхании раздражает дыхательные пути.В то же время используется в медицине в небольших дозах. Соединения брома используют не только как успокаивающие. Их применяют при лечении некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, при язвенной болезни и при эпилепсии.
https://ria.ru/20220814/bkl-1809494165.html
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
14:48 30.08.2022 (обновлено: 16:20 30.08.2022)
 
Станцию "Владыкино" московского метро закрыли из-за разлива брома

Экстренные службы назвали едкий запах брома причиной закрытия станции метро "Владыкино"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Причиной закрытия станции "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, по предварительным данным, стал едкий запах брома из случайно разбитой емкости, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил о временном закрытии станции на вход и выход по требованию полиции. Поезда проезжают ее без остановки.
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"Мужчина случайно разбил небольшую банку с бромом возле входа", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас на станции ждут специалистов для дезактивации и промывки места разлива.
Бром – ядовитое химическое вещество красно-бурого цвета с резким неприятным запахом. При соприкосновении с кожей образуются ожоги, при вдыхании раздражает дыхательные пути.
В то же время используется в медицине в небольших дозах. Соединения брома используют не только как успокаивающие. Их применяют при лечении некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, при язвенной болезни и при эпилепсии.
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