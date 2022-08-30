Власти Запорожья: Киев бьет по местам возможного маршрута миссии МАГАТЭ
Член ВГА Запорожской области Рогов: Киев бьет по местам возможного маршрута миссии МАГАТЭ
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреливают места возможного маршрута миссии МАГАТЭ в Энергодаре, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Украинские националисты обстреливают места возможного маршрута миссии МАГАТЭ в Энергодаре. Более того, режим Зеленского ещё и начал войсковую операцию на юге страны, что вдвойне вызывает обеспокоенность за безопасность миссии МАГАТЭ", - сказал Рогов агентству.
По его словам, накануне был обстрелян санаторий-профилакторий Запорожской АЭС, где могла бы остановиться миссия МАГАТЭ.
Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ отбили наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.