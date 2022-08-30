https://ria.ru/20220830/marshrut-1813053632.html

Власти Запорожья: Киев бьет по местам возможного маршрута миссии МАГАТЭ

Власти Запорожья: Киев бьет по местам возможного маршрута миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 30.08.2022

Власти Запорожья: Киев бьет по местам возможного маршрута миссии МАГАТЭ

Украинские войска обстреливают места возможного маршрута миссии МАГАТЭ в Энергодаре, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T07:50

2022-08-30T07:50

2022-08-30T07:50

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

магатэ

запорожская аэс

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреливают места возможного маршрута миссии МАГАТЭ в Энергодаре, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, накануне был обстрелян санаторий-профилакторий Запорожской АЭС, где могла бы остановиться миссия МАГАТЭ.Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ отбили наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери.В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на текущей неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия отправилась утром, она включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/zaes-1813029723.html

энергодар

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, энергодар, магатэ, запорожская аэс, украина