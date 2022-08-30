Рейтинг@Mail.ru
Зеленский провел встречу с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/magate-1813244551.html
Зеленский провел встречу с главой МАГАТЭ
Зеленский провел встречу с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 30.08.2022
Зеленский провел встречу с главой МАГАТЭ
Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя пресс-службы офиса Зеленского. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:25
2022-08-30T18:34
в мире
владимир зеленский
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774857532_0:35:3000:1723_1920x0_80_0_0_cc2ace5a3f8a4c1f04b8e4157b6fcc99.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя пресс-службы офиса Зеленского."Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.Отмечается, что о подробностях переговоров не сообщалось.Ранее американский телеканал CNN сообщил, что группа из 14 экспертов МАГАТЭ, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев.В понедельник Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220830/obstrel-1813240413.html
https://ria.ru/20220830/zaes-1813232400.html
https://ria.ru/20220830/provokatsiya-1813222265.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774857532_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_8653b613cc8781a6004d7bcce4a9a87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, украина, киев
В мире, Владимир Зеленский, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина, Киев
18:25 30.08.2022 (обновлено: 18:34 30.08.2022)
 
Зеленский провел встречу с главой МАГАТЭ

Президент Украины Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Гросси

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя пресс-службы офиса Зеленского.
"Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Украинские войска обстреливают Энергодар - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
18:14Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Энергодар
Отмечается, что о подробностях переговоров не сообщалось.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что группа из 14 экспертов МАГАТЭ, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев.
В понедельник Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
17:49
Власти Запорожской области отвергли предложение остановить реакторы ЗАЭС
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Адальби Шхагошев
17:14
Киев готовит провокацию к визиту МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил депутат Госдумы
 
В миреВладимир ЗеленскийРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала