18:25 30.08.2022 (обновлено: 18:34 30.08.2022)
Зеленский провел встречу с главой МАГАТЭ
Президент Украины Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Гросси
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя пресс-службы офиса Зеленского.
"Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Отмечается, что о подробностях переговоров не сообщалось.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что группа из 14 экспертов МАГАТЭ, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев.
В понедельник Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.