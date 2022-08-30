https://ria.ru/20220830/magate-1813244551.html

Зеленский провел встречу с главой МАГАТЭ

Зеленский провел встречу с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 30.08.2022

Зеленский провел встречу с главой МАГАТЭ

Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя пресс-службы офиса Зеленского. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:25

2022-08-30T18:25

2022-08-30T18:34

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя пресс-службы офиса Зеленского."Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.Отмечается, что о подробностях переговоров не сообщалось.Ранее американский телеканал CNN сообщил, что группа из 14 экспертов МАГАТЭ, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев.В понедельник Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220830/obstrel-1813240413.html

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https://ria.ru/20220830/provokatsiya-1813222265.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, владимир зеленский, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, украина, киев