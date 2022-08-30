12:27 30.08.2022 (обновлено: 12:57 30.08.2022)
СМИ сообщили о прибытии в Киев миссии МАГАТЭ
CNN: миссия МАГАТЭ из 14 человек, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группа из 14 экспертов МАГАТЭ, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев, передает телеканал CNN.
"Группа из 14 экспертов... прибыла в Киев в преддверии запланированного на этой неделе визита на Запорожскую АЭС на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает телеканал, члены делегации были замечены во вторник рано утром в гостинице в Киеве.
В понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на Запорожскую АЭС и прибудет на место на этой неделе. Как сообщал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия включает примерно полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС начнется 31 августа и продлится до 3 сентября.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.