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Крид выпустит совместный трек с Шуфутинским - РИА Новости, 30.08.2022
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Шоубиз
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Крид выпустит совместный трек с Шуфутинским
Крид выпустит совместный трек с Шуфутинским - РИА Новости, 30.08.2022
Крид выпустит совместный трек с Шуфутинским
Егор Крид выпустит совместный трек с Михаилом Шуфутинским. По словам артиста в социальных сетях, песня выйдет в ночь с 1 на 2 сентября. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:49
2022-08-30T09:49
шоубиз
знаменитости
егор крид
михаил шуфутинский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Егор Крид выпустит совместный трек с Михаилом Шуфутинским. По словам артиста в социальных сетях, песня выйдет в ночь с 1 на 2 сентября.В комментариях с восторгом восприняли новость, а также вспомнили любимый многими хит Шуфутинского.Ранее Мария Погребняк сообщила, что разочарована концертом Крида в Турции.
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знаменитости, егор крид, михаил шуфутинский, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Егор Крид, Михаил Шуфутинский, Шоу-бизнес
09:49 30.08.2022
 
Крид выпустит совместный трек с Шуфутинским

Егор Крид выпустит совместный трек с Михаилом Шуфутинским в ночь на второе сентября

© Фото : Егор КридЕгор Крид записал совместный трек с Шуфутинским
Егор Крид записал совместный трек с Шуфутинским - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : Егор Крид
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Егор Крид выпустит совместный трек с Михаилом Шуфутинским. По словам артиста в социальных сетях, песня выйдет в ночь с 1 на 2 сентября.

"Раньше он подкрадывался незаметно в одиночку… Теперь нас двое. В эту пятницу, в ночь с 1 на 2 сентября свершится новая легендарная история! Ждите на всех музыкальных площадках и на YouTube, как ждете 3 сентября… А может я себе все это выдумал?" – написал Крид.

В комментариях с восторгом восприняли новость, а также вспомнили любимый многими хит Шуфутинского.

"Две легенды своих поколений! Как же круто, что такие фиты случаются", "Я календарь переверну…", "Очень смешно, знает, с кем делать коллабы!" – отметили пользователи.

Ранее Мария Погребняк сообщила, что разочарована концертом Крида в Турции.
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ШоубизЗнаменитостиЕгор КридМихаил ШуфутинскийШоу-бизнес
 
 
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