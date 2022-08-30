Крид выпустит совместный трек с Шуфутинским

"Раньше он подкрадывался незаметно в одиночку… Теперь нас двое. В эту пятницу, в ночь с 1 на 2 сентября свершится новая легендарная история! Ждите на всех музыкальных площадках и на YouTube, как ждете 3 сентября… А может я себе все это выдумал?" – написал Крид.