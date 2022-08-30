https://ria.ru/20220830/krid-1813063062.html
Крид выпустит совместный трек с Шуфутинским
Крид выпустит совместный трек с Шуфутинским - РИА Новости, 30.08.2022
Крид выпустит совместный трек с Шуфутинским
Егор Крид выпустит совместный трек с Михаилом Шуфутинским. По словам артиста в социальных сетях, песня выйдет в ночь с 1 на 2 сентября. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:49
2022-08-30T09:49
2022-08-30T09:49
шоубиз
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егор крид
михаил шуфутинский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Егор Крид выпустит совместный трек с Михаилом Шуфутинским. По словам артиста в социальных сетях, песня выйдет в ночь с 1 на 2 сентября.В комментариях с восторгом восприняли новость, а также вспомнили любимый многими хит Шуфутинского.Ранее Мария Погребняк сообщила, что разочарована концертом Крида в Турции.
https://ria.ru/20220829/meladze-1812798742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, егор крид, михаил шуфутинский, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Егор Крид, Михаил Шуфутинский, Шоу-бизнес
Крид выпустит совместный трек с Шуфутинским
Егор Крид выпустит совместный трек с Михаилом Шуфутинским в ночь на второе сентября