https://ria.ru/20220810/pogrebnyak-1808611052.html

Мария Погребняк разочаровалась концертом Егора Крида в Турции

Мария Погребняк разочаровалась концертом Егора Крида в Турции - РИА Новости, 10.08.2022

Мария Погребняк разочаровалась концертом Егора Крида в Турции

Мария Погребняк раскритиковала концерт Егора Крида в Турции. По ее словам, дети даже не стали ждать окончания шоу. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:34

2022-08-10T15:34

2022-08-10T15:34

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мария Погребняк раскритиковала концерт Егора Крида в Турции. По ее словам, дети даже не стали ждать окончания шоу.Девушка отметила, что вечеринка после концерта была интереснее самого шоу.Крид пока никак не прокомментировал свое выступление. Зато недавно он признался, что потратил за месяц 34 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220810/nargiz-1808501044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, егор крид, шоу-бизнес