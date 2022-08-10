Мария Погребняк разочаровалась концертом Егора Крида в Турции
Мария Погребняк и ее дети разочаровались концертом Егора Крида в Турции
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мария Погребняк раскритиковала концерт Егора Крида в Турции. По ее словам, дети даже не стали ждать окончания шоу.
"Полнейшее разочарование, мои дети ушли, не дождались окончания концерта. Все расстроенные, мы ожидали большего – хотя бы получить какой-то заряд энергии, позитива, чтобы потанцевать, попеть… Он не смог раскачать зал", – сказала Мария.
Девушка отметила, что вечеринка после концерта была интереснее самого шоу.
"Я не знаю, как может артист так отрабатывать свою программу. Разочарование. Я бы больше не пошла. И со мной согласны 90 процентов публики, которая сейчас находится в отеле", – заключила Погребняк.
Крид пока никак не прокомментировал свое выступление. Зато недавно он признался, что потратил за месяц 34 миллиона рублей.