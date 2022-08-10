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Мария Погребняк разочаровалась концертом Егора Крида в Турции - РИА Новости, 10.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220810/pogrebnyak-1808611052.html
Мария Погребняк разочаровалась концертом Егора Крида в Турции
Мария Погребняк разочаровалась концертом Егора Крида в Турции - РИА Новости, 10.08.2022
Мария Погребняк разочаровалась концертом Егора Крида в Турции
Мария Погребняк раскритиковала концерт Егора Крида в Турции. По ее словам, дети даже не стали ждать окончания шоу. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:34
2022-08-10T15:34
шоубиз
знаменитости
егор крид
шоу-бизнес
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мария Погребняк раскритиковала концерт Егора Крида в Турции. По ее словам, дети даже не стали ждать окончания шоу.Девушка отметила, что вечеринка после концерта была интереснее самого шоу.Крид пока никак не прокомментировал свое выступление. Зато недавно он признался, что потратил за месяц 34 миллиона рублей.
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знаменитости, егор крид, шоу-бизнес
15:34 10.08.2022
 
Мария Погребняк разочаровалась концертом Егора Крида в Турции

Мария Погребняк и ее дети разочаровались концертом Егора Крида в Турции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкInstagram-блогер Мария Погребняк
Instagram-блогер Мария Погребняк - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мария Погребняк раскритиковала концерт Егора Крида в Турции. По ее словам, дети даже не стали ждать окончания шоу.

"Полнейшее разочарование, мои дети ушли, не дождались окончания концерта. Все расстроенные, мы ожидали большего – хотя бы получить какой-то заряд энергии, позитива, чтобы потанцевать, попеть… Он не смог раскачать зал", – сказала Мария.

Девушка отметила, что вечеринка после концерта была интереснее самого шоу.

"Я не знаю, как может артист так отрабатывать свою программу. Разочарование. Я бы больше не пошла. И со мной согласны 90 процентов публики, которая сейчас находится в отеле", – заключила Погребняк.

Крид пока никак не прокомментировал свое выступление. Зато недавно он признался, что потратил за месяц 34 миллиона рублей.
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